Giovani chef reinterpretano la Puglia ai fornelli

Un gruppo di giovani chef sta portando nuove prospettive alla cucina pugliese, concentrandosi su ingredienti tradizionali come il grano arso, la cicoria e la cipolla. Questi chef, con formazione e esperienze diverse, utilizzano tecniche moderne per valorizzare i sapori autentici della regione. La loro proposta si distingue per l’uso di ingredienti locali e per la rivisitazione di ricette classiche in chiave contemporanea.

Le mani che affondano nella semola scura del grano arso e si muovono veloci tra pentole fumanti e taglieri colmi di cicoria puntarelle di Molfetta e cipolla bianca di Margherita di Savoia IGP. Nei laboratori dell’istituto “Aldo Moro” di Margherita di Savoia il tempo sembra accelerare: gesti precisi, sguardi concentrati, profumi intensi. È qui che ieri giovani studenti chef, arrivati da tutta Italia, hanno dato forma alla tradizione, trasformando tre prodotti simbolo della Puglia in creazioni contemporanee, tra tecnica e identità. Si è conclusa così la quinta edizione di “RI-CostruiAmo il territorio”, l’evento dedicato alla cultura gastronomica e alla valorizzazione dell’agroalimentare, promosso dall’associazione Cooking Solution in collaborazione con l’I.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Giovani chef reinterpretano la Puglia ai fornelli Notizie correlate Lady chef ai fornelli, Uccellini torna a Sanremo: “Porto qui la mia cucina”Sansepolcro (Arezzo), 25 febbraio 2026 – C’era già stata lo scorso anno e vi tornerà anche stavolta, in occasione del 76esimo Festival di Sanremo. "Sì chef", la cucina diventa terapia: ragazzi con autismo ai fornelli per imparare ad essere autonomiL’arte culinaria non solo come delizia del palato, ma anche come strumento terapeutico e riabilitativo cruciale per persone in difficoltà, favorendo...