Fontana Presidente Regione Lombardia | Con Scaroni ho tanti confronti

Durante l'evento 'Il Foglio a San Siro', il Presidente della Lombardia ha dichiarato di aver avuto numerosi confronti con un noto dirigente. La discussione si è svolta nello scenario dello stadio, in presenza di pubblico e giornalisti. Fontana ha sottolineato di aver condiviso diverse occasioni di dialogo con questa figura, senza entrare nel dettaglio dei temi trattati. La conversazione si è svolta in un clima di confronto diretto.

Attilio Fontana, Presidente della Lombardia, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio. Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia e tifoso del Milan, ha parlato all'evento 'Il Foglio a San Siro', evento organizzato dal quotidiano allo stadio meneghino: ecco le sue dichiarazioni dal palco nel video del nostro inviato, Stefano Bressi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fontana (Presidente Regione Lombardia): “Con Scaroni ho tanti confronti” Notizie correlate Il cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è indagato per caporalato: commissariata Paul&SharkIl cognato del presidente di Regione Lombardia, Andrea Dini, è indagato con altre 5 persone per caporalato. Minacce di morte ad Attilio Fontana, la denuncia del presidente della Regione Lombardia dopo l'appello al votoAttilio Fontana sarebbe stato oggetto di minacce di morte dopo un appello pubblicato sui social con riferimenti al Referendum, per questo motivo il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scomparsa di Carlo Monguzzi, il cordoglio di Fontana; Il vincitore di 'MasterChef Italia 2026' Matteo Canzi ricevuto in Regione Lombardia dal presidente Attilio Fontana; Lombardia: trapianti, la Regione spinge su donazioni e innovazione; Fontana e il Remigration Summit del 18 aprile: Sarò in piazza da libero cittadino non da presidente della Regione. A.Fontana riceve a Palazzo Lombardia il vincitore di MasterChef ItaliaIl governatore Attilio Fontana ha ricevuto a Palazzo Lombardia e il vincitore di MasterChef Italia 2026, Matteo (Teo) Canzi, 24enne di Olgiate Molgora (Lecco). (ANSA) ... ansa.it A PALAZZO LOMBARDIA PRESIDENTE FONTANA HA RICEVUTO VINCITORE MASTERCHEF ITALIA TEO CANZI: UN GIOVANE DI TALENTO, HA LE IDEE CHIARE E PASSIONE DA VENDERE(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 aprile 2026 – Un incontro informale, all’insegna della simpatia e della condivisione dei sapori dei territori lombardi da esaltare e promuovere, quello tra il governato ... mi-lorenteggio.com Durante il Consiglio regionale di domani, porteremo in Aula una mozione urgente per chiedere al Presidente Attilio Fontana e alla Giunta di Regione Lombardia di dissociarsi dal “Remigration Summit”, in programma il prossimo 18 aprile a Milano. Di fronte all - facebook.com facebook