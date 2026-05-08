A Livorno si è svolta una cerimonia per ricordare 25 cittadini che hanno ricevuto una pergamena in segno di riconoscimento. Questi individui sono stati coinvolti come soccorritori durante il terremoto in Friuli, avvenuto circa cinquant'anni fa. La cerimonia ha anche ricordato come si organizzarono i soccorritori livornesi in quel periodo, evidenziando il loro intervento durante l’emergenza.

? Punti chiave Chi sono i cittadini che hanno ricevuto la pergamena oggi?. Come si sono organizzati i soccorritori livornesi cinquant'anni fa?. Perché non è stato possibile rintracciare tutti i volontari coinvolti?. Quali nomi sono stati letti per onorare i soccorritori scomparsi?.? In Breve Soccorritori coinvolti appartenenti a Società Volontaria di Soccorso, Comune, Aamps e Amag.. Familiari hanno ritirato pergamene per i componenti del gruppo ormai deceduti.. Difficoltà nel rintracciare tutti i cittadini livornesi partiti per il Friuli.. Nomi citati includono Sauro Ballini, Bruno Pucci, Franco Morgantini e altri ventuno.. Il sindaco Luca...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno onora 25 eroi: il tributo ai soccorritori del sisma in Friuli

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