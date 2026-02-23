Soccorritori eroi | salvato dopo ore in scarpata impervia

Un uomo di 46 anni di Modigliana è rimasto intrappolato in una scarpata ripida e difficile da raggiungere, dopo essere caduto accidentalmente durante una passeggiata. I soccorritori hanno impiegato diverse ore per raggiungerlo e metterlo in salvo, utilizzando corde e tecniche di intervento in zone impervie. La sua estrazione ha richiesto grande attenzione e sforzo per evitare ulteriori rischi. L’uomo è stato infine portato in sicurezza e trasportato in ospedale.

Modigliana: il dramma della scarpata e l’eroismo dei soccorritori. Un uomo di 46 anni, residente a Modigliana, ha vissuto un incubo a cielo aperto quando è precipitato in una scarpata nella zona del Forlivese. L’incidente, avvenuto in una zona impervia e poco accessibile, ha messo a dura prova i soccorritori che hanno dovuto affrontare condizioni difficili per raggiungere il ferito. Le operazioni di recupero sono state complesse, con i vigili del fuoco e i soccorritori locali che hanno lavorato senza sosta per garantire assistenza al malcapitato. Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiare, ma le prime informazioni indicano che l’uomo potrebbe essere scivolato mentre si trovava in una zona ripida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

