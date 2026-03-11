Durante un volo per Londra, un aereo della British Airways ha richiesto un atterraggio di emergenza dopo aver trasmesso il segnale

Grande agitazione a bordo di un aereo della British Airways costretto a richiedere un atterraggio d'emergenza mentre si trovava in fase di crociera. Il pilota ha diramato un codice Squawk 7700, il segnale transponder universale utilizzato per dichiarare un'emergenza generale sul vettore. Il velivolo ha quindi ricevuto l'autorizzazione a virare su un aeroporto più vicino. Stando a quanto riferito fino ad ora, il volo BA78 era decollato intorno alle 22.25 di domenica dall'aeroporto internazionale Kotoka di Accra, in Ghana, ed era diretto allo scalo di Londra Heathrow. Proprio mentre il velivolo si trovava in fase di crociera, si sarebbe verificato un problema, ossia un'emergenza medica che ha coinvolto uno dei passeggeri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Lo "Squawk 7700", poi l'atterraggio di emergenza: paura sul volo per Londra

Discussioni sull' argomento Grave emergenza a bordo. Aereo British da Accra dichiara lo Squawk e atterra a Lione; Iran: Grandi bugie di Trump su missili, nucleare e proteste.

Lo Squawk 7700, poi l'atterraggio di emergenza: paura sul volo per LondraIl pilota è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza in Francia. Ecco che cosa significa l'emergenza Squawk 7700 ... ilgiornale.it

«Grave emergenza a bordo». Aereo British da Accra dichiara lo Squawk e atterra a LioneMomenti di tensione su un volo British Airways diretto nel Regno Unito, costretto a effettuare un atterraggio non programmato in Francia dopo ... msn.com

Problemi per un #A321Neo di #Wizzair che dopo 2 ore dal decollo da #Malpensa per #TelAviv ha fatto dietrofront mentre sorvolava le coste tra Montenegro e Albania. Al momento ignoto il motivo #avgeekn#mxp #squawk #alert #emergency @flightradar24 x.com

In aviazione il termine squawk indica un codice di quattro cifre che il pilota imposta nel transponder dell’aeromobile, il dispositivo che trasmette informazioni radar ad ATC (Air Traffic Control) - facebook.com facebook