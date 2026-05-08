LIVE Musetti-Mpetshi Perricard ATP Roma 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo del toscano

Tra pochi minuti il tennista toscano entrerà in campo per affrontare l'avversario nel match valido per l'ATP Roma 2026. La partita si svolge in notturna, e l'umidità crescente potrebbe influire sulle condizioni del campo. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato. La gara si svolge in un’atmosfera serale, con il pubblico che attende con attenzione l'inizio del confronto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.29 Giocare di sera aumenta l’umidità andando ad appesantire il campo. Ciò va a favore del toscano che comunque non deve abbassare la guardia contro un giocatore ostico come il francese. 22.27 Ancora qualche minuto di attesa e i due protagonisti entreranno in campo. 22.25 Questa è la sesta volta che Musetti si confronta con Mpetshi Perricard, con l’azzurro che ha vinto i primi quattro scontri diretti ma perdendo l’ultimo all’ATP 250 di Bruxelles giocato la passata stagione. 22.22 In caso di vittoria, Lorenzo se la vedrà con l’argentino Francisco Cerundolo al terzo turno, dopo che ha sconfitto il cileno Tabilo.🔗 Leggi su Oasport.it

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