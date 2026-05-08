Al torneo ATP di Roma, Cocciaretto ha conquistato il primo set contro Emma Navarro sul Campo Centrale, portando avanti il suo match. Tra pochi minuti, sarà il turno di Musetti, che si prepara a scendere in campo per la sua partita contro Mpetshi Perricard. La giornata di incontri prosegue con diverse sfide, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.26 Cocciaretto ha vinto il primo set contro Emma Navarro! L’azzurra sta regalando spettacolo sul Campo Centrale: sperando che l’azzurra chiuda in due parziali, tra poco toccherà a Musetti. 20.08 Buona sera amici di OA Sport, manca sempre meno all’ingresso in campo di Musetti. La giornata sul Campo Centrale del Foro Italico è iniziata con la vittoria di Swiatek per 2-1 su McNally, mentre Zverev ha superato Altmeier per 2.0. Da pochissimo, è terminato il terzo incontro con Prizmic che ha vinto per 2-1 contro Novak Djokovic, che per la prima volta perde subito a Roma. Adesso scenderà in campo Cocciaretto per sfidare Emma Navarro, poi il toscano.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Cocciaretto avanti su Navarro, tra poco il toscano

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