LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro nel primo set!
Al torneo ATP di Roma, il match tra Musetti e Mpetshi Perricard si è concluso con un risultato di 3-2 in favore dell’azzurro. Durante il primo set, Musetti ha ottenuto un break, mentre nel corso del gioco si sono susseguite scambi di battute e variazioni di ritmo. Nel corso dell’incontro, l’italiano ha messo in difficoltà l’avversario con un rovescio lungolinea, e quest’ultimo ha commesso un errore con il dritto in rete.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Tira il rovescio lungolinea il tennista italiano, il francese manda il dritto in rete. Seconda palla. 40-40 Pessima volée di Mpetshi Perricard, ma il passante di rovescio in slice di Lorenzo è stato perfetto. 30-40 Il francese aiuta Musetti mandando in rete la risposta. Seconda palla. 15-40 Resta in campo la botta di dritto di Mpetshi Perricard, che ha due palle del contro break. Seconda palla. 15-30 Esce il dritto in uscita dal servizio del toscano. 15-15 Mpetshi Perricard raggiunge ma manda in rete la palla corta di Musetti. 0-15 Esagera con il rovescio lungolinea Lorenzo. 3-2 BREAK MUSETTI! ...🔗 Leggi su Oasport.it
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