LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro nel primo set!

Al torneo ATP di Roma, il match tra Musetti e Mpetshi Perricard si è concluso con un risultato di 3-2 in favore dell’azzurro. Durante il primo set, Musetti ha ottenuto un break, mentre nel corso del gioco si sono susseguite scambi di battute e variazioni di ritmo. Nel corso dell’incontro, l’italiano ha messo in difficoltà l’avversario con un rovescio lungolinea, e quest’ultimo ha commesso un errore con il dritto in rete.

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