LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di set

Al secondo turno dell’ATP di Roma, il match tra Musetti e Mpetshi Perricard si è aperto senza break nei primi game. Dopo aver perso il primo set, Musetti ha risposto nel secondo con un ace che ha portato il punteggio a 2-2. La partita prosegue senza variazioni significative nel punteggio, con i due giocatori che si contendono ogni punto nel torneo sulla terra battuta.

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