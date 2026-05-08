LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di set

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al secondo turno dell’ATP di Roma, il match tra Musetti e Mpetshi Perricard si è aperto senza break nei primi game. Dopo aver perso il primo set, Musetti ha risposto nel secondo con un ace che ha portato il punteggio a 2-2. La partita prosegue senza variazioni significative nel punteggio, con i due giocatori che si contendono ogni punto nel torneo sulla terra battuta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 2-2 GAME MUSETTI!  Con l’ace, Lorenzo pareggia immediatamente. 40-0 Servizio e dritto vincente dell’azzurro. 30-0 Scende a rete il toscano che chiude con la volée alta. 15-0 Gioca di mano Musetti, il francese non può competere lisciando l’ultima volée di Lorenzo. 1-2 GAME MPETSHI PERRICARD.  Altra prima e altro punto per il francese. Seconda. 40-0 Niente da fare, sulla prima si può fare davvero poco. 30-0 Altra prima vincente. 15-0 Ottima prima esterna del francese. 1-1 GAME MUSETTI!  Cerca profondità con la risposta il francese ma il rovescio esce. Seconda. 40-30 Spinge benissimo il dritto Lorenzo che tiene lontano Mpetshi Perricard dal campo, in rete il tentativo di passante.🔗 Leggi su Oasport.it

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