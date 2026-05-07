LIVE Sonego-Buse 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di set

Al secondo set tra Sonego e Buse, il punteggio è 2-1 in favore del giocatore italiano, con nessun break nella prima parte di partita. In apertura di set, nessuna delle due parti è riuscita a strappare il servizio all’avversario. Durante lo scambio, Sonego ha commesso un errore con un dritto lungolinea che è finito in rete, lasciando il punteggio a 40-0. La partita si svolge nell’ambito dell’ATP di Roma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Troppa fretta. Sonego manda in rete il dritto lungolinea. Ancora seconda. 30-0 Smash perfetto di Buse. Seconda palla. 15-0 In rete la risposta di Sonego che poteva fare di più in questa situazione. Seconda palla. 2-1 GAME SONEGO! Stecca la risposta Buse, prima vincente del torinese. 40-0 Grandissimo dritto in side out dell’azzurro. 30-0 Ace di Sonego! 15-0 Volée bellissima di Sonego, dopo l’ottimo recupero del peruviano sulla palla corta torinese. 1-1 GAME BUSE. Prima vincente per il peruviano. 40-15 Spinge con il rovescio lungolinea Sonego, esce la difesa di Buse. 40-0 Ace per il classe 2004. 30-0 Sonego compie un paio di difese folli ma non bastano, è vincente l’ultimo dritto di Buse.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Buse 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Darderi-Trungelliti 4-6 1-2, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di secondo set LIVE Musetti-Fils 3-6 3-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro l’emergente peruviano; Sonego-Buse: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; IBI 26, il tabellone degli italiani; Diretta Sonego - Buse (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Sonego-Buse 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.03 Buse ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, il primo a servire sarà il nostro Sonego! 19.00 ... oasport.it Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSessione serale con ritorno di qualcuno che al Foro Italico è stato grande anticipatore di momenti storici. In una fase tennistica già ricca di ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia continuano Dalle 19:00 vi aspetta LIVE la sfida tra Lorenzo Sonego e Ignacio Buse - facebook.com facebook