LIVE Musetti-Fils 3-6 3-2 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di secondo set

Sul campo si sta disputando il match tra Musetti e Fils nell’ATP di Barcellona. Dopo il primo set vinto da Fils per 6-3, il secondo è iniziato con Musetti in vantaggio 3-2, senza ancora aver concesso break. Durante il gioco, Fils ha commesso un errore importante, mandando fuori il secondo dritto dell’anno. La partita prosegue con un punteggio di 30-30 nel secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 30-30 Altro errore gravissimo di Fils che manda fuori il secondo dritto dell’anno. 30-15 Esce il rovescio lungolinea di Musetti, sarebbe stato un vincente. Seconda palla. 15-15 Prima vincente! 0-15 Sul nastro il dritto di Fils! 3-2 GAME MUSETTI! Altra ottima smorzata di Lorenzo, esce il recupero di Fils. A-40 Palla corta esemplare giocata da Lorenzo che va in vantaggio! 40-40 Grande passante di Fils, la volée di Musetti resta comoda e il francese chiude con il rovescio. 40-30 Servizio vincente esterno per Muso! 30-30 Altra ottima prima vincente! 15-30 Errore grave di Musetti che manda in rete il possibile dritto vincente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Fils 3-6 3-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di secondo set Notizie correlate LIVE Musetti-Landaluce 7-5, 3-1 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MARTINEZ DALLE 11. Leggi anche: LIVE Darderi-Trungelliti 4-6 1-2, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di secondo set Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Musetti-Fils vale la semifinale a Barcellona: quando e dove vederla; LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella, in palio la semifinale; Musetti batte Moutet e va ai quarti, fuori Sonego; Barcellona, Musetti sfida Fils per la semifinale: cronaca LIVE dalle 16. LIVE Musetti-Fils 3-6 2-1, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: azzurro avanti ad inizio secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KOPRIVA DALLE 11.00 Seconda. 40-40 Il nastro ferma il dritto di Fils, è andata bene ... oasport.it Diretta Musetti-Fils Atp Barcellona: segui i quarti di finale LIVEBARCELLONA - Sbarazzatosi di Moutet in due set negli ottavi dell' Atp di Barcellona, ora Musetti è pronto per la sfida contro un altro francese, Arthur Fils, nella gara che vale un posto in semifinale ... corrieredellosport.it Diretta Musetti-Fils Atp Barcellona: segui i quarti di finale LIVE - facebook.com facebook #Musetti supera #Moutet in due set: ai quarti #Fils o #Nakashima. #Sonego ko con #Rublev L'azzurro ha battuto ai quarti di finale del torneo 500 di Barcellona la testa di serie numero due del torneo in due set (6-3 6-4 il punteggio finale in un'ora e 41 minuti). x.com