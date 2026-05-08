LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il match inizia sul servizio del francese

Al torneo ATP di Roma, il match tra Musetti e Mpetshi Perricard è iniziato con il servizio del giocatore francese. Dopo alcuni scambi, Mpetshi Perricard ha ottenuto un punto con un colpo sulla rete, portandosi in vantaggio. La partita prosegue con Musetti che ha risposto con un colpo fermato a rete. Seguiranno aggiornamenti sui punteggi e sull’andamento dell’incontro.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 GAME MPETSHI PERRICARD. In rete la risposta stoppata di Musetti. 40-15 Dritto in side out di Mpetshi Perricard. 30-15 Grande prima esterna per il francese. 15-15 La volée di Mpetshi Perricard non è definitiva, Musetti lo passa con il rovescio lungolinea. 15-0 Esce il dritto lungolinea dell’azzurro. INIZIA IL MATCH 22.37 Termina il riscaldamento, manca pochissimo! 22.36 Il servizio sarà il colpo fondamentale per il francese, senza quello per Musetti si sfonderebbe una porta aperta vista la differenza tecnica tra i due. 22.34 Musetti ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, il primo a servire sarà Mpetshi Perricard.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il match inizia sul servizio del francese Notizie correlate LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: va disinnescato il servizio del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo... Leggi anche: LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo del toscano Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: va disinnescato il servizio del francese; Live Lorenzo Musetti - Giovanni Mpetshi Perricard - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; Da Djokovic a Musetti, un venerdì da perderci la testa; Diretta Musetti - Mpetshi Perricard (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo del toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.26 Cocciaretto ha vinto il primo set contro Emma Navarro! L'azzurra sta regalando spettacolo sul Campo ... oasport.it Internazionali, oggi Musetti-Mpetshi Perricard – Diretta(Adnkronos) – Lorenzo Musetti esordisce agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista azzurro sfida il francese ... cremonaoggi.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI A ROMA venerdì 8 Il Foro Italico si accende con il secondo turno maschile e il tabellone femminile. Oggi i riflettori sono tutti per il debutto serale di Musetti sul Centrale contro Mpetshi Perricard, insieme alle sfide di Darderi e - facebook.com facebook Questa sera non prendete impegni Su Tv8 vi aspettano gli Internazionali BNL d’Italia Dalle 20:30 non perdetevi la sfida LIVE tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard. x.com