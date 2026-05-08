LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il match inizia sul servizio del francese

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il match tra Musetti e Mpetshi Perricard è iniziato con il servizio del giocatore francese. Dopo alcuni scambi, Mpetshi Perricard ha ottenuto un punto con un colpo sulla rete, portandosi in vantaggio. La partita prosegue con Musetti che ha risposto con un colpo fermato a rete. Seguiranno aggiornamenti sui punteggi e sull’andamento dell’incontro.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 GAME MPETSHI PERRICARD.  In rete la risposta stoppata di Musetti. 40-15 Dritto in side out di Mpetshi Perricard. 30-15 Grande prima esterna per il francese. 15-15 La volée di Mpetshi Perricard non è definitiva, Musetti lo passa con il rovescio lungolinea. 15-0 Esce il dritto lungolinea dell’azzurro. INIZIA IL MATCH 22.37 Termina il riscaldamento, manca pochissimo! 22.36 Il servizio sarà il colpo fondamentale per il francese, senza quello per Musetti si sfonderebbe una porta aperta vista la differenza tecnica tra i due. 22.34 Musetti ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, il primo a servire sarà Mpetshi Perricard.🔗 Leggi su Oasport.it

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