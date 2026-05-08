Benvenuti alla diretta della prima giornata del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del campionato mondiale 2026 di MotoGP. La pista di Le Mans si prepara ad accogliere i piloti, con alcune squadre che si mostrano più competitive in questa fase. Tra i protagonisti ci sono alcuni piloti italiani, che cercano di ottenere un buon risultato nelle prove. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale da questa gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tradizionale tracciato transalpino, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione. Si torna a competere dopo quanto accaduto a Jerez de la Frontera (Spagna). L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila. Sarà interessante capire se questa tendenza si replicherà sul particolare circuito francese, fatto di grandi accelerazioni e frenate e in cui la stabilità della moto è fondamentale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi all’esame Le Mans, pista favorevole alla Ducati

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