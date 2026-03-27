LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | tra poco le pre-qualifiche Bezzecchi e Bagnaia osservati speciali

Tra pochi minuti iniziano le pre-qualifiche del GP USA 2026 di MotoGP, trasmesse in diretta. Bezzecchi e Bagnaia sono i piloti più osservati, mentre si attende di vedere se la Ducati riuscirà a migliorare rispetto alle performance dell’Aprilia nelle sessioni precedenti. La cronaca delle prove si svolge sul circuito statunitense, con aggiornamenti continui sui tempi e le posizioni in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 10? al via di queste pre-qualifiche, vedremo se la Ducati risponderà presente rispetto a quanto di buono messo in mostra dall’Aprilia. 20.47 Francesco Bagnaia si è concentrato sulla gara lavorando per tutto il turno con una sola coppia di gomme medie e attestandosi in 11ma piazza a 796 millesimi dal leader (vicino alle prestazioni di Bezzecchi) con la seconda Ducati GP26 ufficiale del team factory. 20.44 Segnali estremamente incoraggianti per l’Aprilia, con uno strepitoso Jorge Martin capace di inserirsi in terza piazza a 221 millesimi dalla vetta senza montare gomme nuove nell’ultimo run proprio come il compagno di squadra Marco Bezzecchi, nono a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: tra poco le pre-qualifiche, Bezzecchi e Bagnaia osservati speciali Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: pre-qualifiche dalle 21.00, Bezzecchi e Bagnaia osservati speciali Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marc Marquez veloce nella FP2, Bagnaia c’è, cade Bezzecchi. Tra poco le qualifiche Tutti gli aggiornamenti su LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA tra... Temi più discussi: MotoGP GP Stati Uniti, dove vedere la gara di Austin: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi cerca conferme nel feudo di Marquez; MotoGP, orari e dove vedere il GP degli Usa ad Austin; MotoGp Gran Premio Usa 2026: gli orari e dove vedere le prove libere in tv. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: tra poco le pre-qualifiche, Bezzecchi e Bagnaia osservati specialiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.44 Segnali estremamente incoraggianti per l’Aprilia, con uno strepitoso Jorge Martin capace di inserirsi in ... oasport.it Diretta MotoGp prove libere GP Usa 2026 Austin live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca (oggi venerdì 27 marzo)Diretta MotoGp prove libere GP Usa 2026 Austin live streaming video tv oggi venerdì 27 marzo: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net MOTOGP - PROBLEMI ALLA SPALLA SINISTRA PERSISTENTI: MAVERICK VINALES CHIUDE IN ANTICIPO IL WEEKEND DI AUSTIN Come riportato da Sky, i problemi alla spalla sinistra operata lo scorso anno dopo il Sachsenring non danno tregua a - facebook.com facebook #MotoGP | L'esclusiva #Aprilia X 250TH celebra i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza degli USA x.com