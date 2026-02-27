LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | lampo Bezzecchi Bagnaia tallona Marquez Alle 9.00 le pre-qualifiche

Alle 9.00 si accendono le pre-qualifiche per il GP Thailandia 2026, mentre i team si preparano a scendere in pista. Durante la prima sessione di prove libere, si sono evidenziate alcune performance promettenti, con alcuni piloti che hanno mostrato un buon passo. La giornata prosegue con l’obiettivo di affinare le strategie in vista delle qualifiche ufficiali.

05.35 Si chiude qui, dunque, una FP1 che conferma quello che si era visto anche nei test. Ducati pronta a duellare con una ottima Aprilia. Acosta unica KTM pronta a inserirsi. Grazie per la cortese attenzione ci rivediamo alle 9.00 per le pre-qualifiche. 1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.346 3 17 340.62 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.456 15 16 0.110 0.110 339.6 3 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.551 4 19 0.205 0.095 338.5 4 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.655 19 20 0.309 0.104 342.8 5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.678 4 19 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

