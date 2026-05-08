LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio svetta nella FP1 Bezzecchi migliora e Bagnaia lavora sul set-up

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di MotoGP, il pilota ha fatto registrare il miglior tempo con un crono di 1’31”961 utilizzando gomme usate. Anche un altro pilota italiano ha ottenuto buoni risultati, migliorando il proprio crono rispetto alle sessioni precedenti. Un altro concorrente ha lavorato sul set-up della propria moto, mentre un altro ha migliorato il proprio tempo rispetto alle prove precedenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23 1’31?961 con gomme usate, è un bell’andare per Di Giannantonio, bene anche Alex Marquez in 1’31?8. 11.22 Alex Marquez si migliora e si porta in sesta posizione a 0?275, mentre Di Giannantonio spinge ancora con gomme usate. 11.20 Time-attack per Pedro Acosta che con gomme nuove davanti a dietro (hard-media) e quinto a 0?254. 11.19 Torna in pista anche Di Giannantonio e vedremo se il pilota della Ducati VR46 si confermerà. 11.17 Fabio Di Giannantonio si conferma davanti a tutti in 1’31?302 a precedere di 0?146 Bastianini e di 0?148 Marini. Bezzecchi è quarto a 0?230, mentre Bagnaia è settimo a 0?364, Marc Marquez non brilla ed è 11° a 0?486.🔗 Leggi su Oasport.it

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