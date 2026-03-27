LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio scatenato nella FP1 bene Bagnaia e Bezzecchi Cade Marc Marquez

Nella prima sessione di prove libere del GP USA 2026, il pilota italiano si è mostrato molto rapido, mentre Bagnaia e Bezzecchi hanno ottenuto buoni tempi. Durante la sessione, Marc Marquez è scivolato in pista e si è rialzato senza riportare ferite gravi. Alle 17.30, Bezzecchi ha migliorato il suo miglior tempo, portandolo a 2’02”425, con un distacco di 0,607 secondi dal miglior crono complessivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Bezzecchi abbassa il suo crono in 2’02?425, distante 0?607. Marc Marquez si porta in undicesima posizione a 0?838. 17.27 Grandissimo tempo di Martin con gomme medie usurate, in 2’01?936, dietro di 118 millesimi rispetto a Di Giannantonio in seconda posizione. Bezzecchi è sesto a 0?681. Torna in pista Bagnaia, mentre Marc Marquez procede molto lento in ventunesima posizione. 17.25 Super Di Giannantonio si porta davanti a tutti con una media nuova in 2’01?909 davanti a Raul Fernandez di 0?301, Bezzecchi è terzo a 0?590. Bagnaia è quarto a 0?637. Gomme nuove per Di Giannantonio e Fernandez, mentre Bezzecchi con gomme usate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio scatenato nella FP1, bene Bagnaia e Bezzecchi. Cade Marc Marquez Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: brutta caduta di Marc Marquez nella FP1. Bezzecchi e Bagnaia cominciano bene MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Di Giannantonio e Martin. 6° Marc Marquez davanti a BagnaiaSi è ufficialmente concluso il primo impegno della stagione per quanto riguarda la classe regina. Contenuti e approfondimenti su Cade Marc Marquez Temi più discussi: Marco Bezzecchi e Aprilia, che dominio a Goiânia in MotoGP! Vittoria e vetta del Mondiale. Marc Marquez giù dal podio, Bagnaia cade; GP Brasile, cade anche Marquez nel Q2 a Goiania; LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez nel suo feudo prediletto; MotoGP, GP USA 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bagnaia guida la FP1, bene Bezzecchi. Caduta per Marc MarquezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 Marc Marquez è pronto per tornare in pista, dopo la brutta caduta nella prima parte del primo turno di ... oasport.it Diretta MotoGp | Prove libere live streaming video tv GP Usa 2026 Austin: cade Marquez! (venerdì 27 marzo)Diretta MotoGp prove libere GP Usa 2026 Austin live streaming video tv oggi venerdì 27 marzo: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net SPECIALE MOTORI MotoGP GP Brasile 2026 Bezzecchi e Aprilia, che dominio a Goiânia. Vittoria e vetta del Mondiale. Marc Marquez giù dal podio, Bagnaia cade Archiviato il GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, sul circuito - facebook.com facebook Marco Bezzecchi e Aprilia, che dominio a Goiânia in MotoGP! Vittoria e vetta del Mondiale. Marc Marquez giù dal podio, Bagnaia cade - x.com