LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | fuori Marc Marquez Bezzecchi in lotta con le Ducati

Durante il Gran Premio di Spagna del 2026, Marc Marquez è stato costretto a ritirarsi. Nel corso della gara, Alex Marquez ha subito un incidente e ha perso terreno, consentendo a Bezzecchi di avvicinarsi alle Ducati. Attualmente, Alex Marquez mantiene un margine di 1,8 secondi su Bezzecchi, che si trova in una fase di confronto serrato con le moto di Borgo Panigale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -13 Strappo importante di Alex Marquez, che porta a 1?8 il margine su Bezzecchi. Aldeguer sorpassa Acosta ed è nono. -13 Siamo a metà gara. Da adesso in poi diventa determinante la gestione delle gomme. -14 Alex Marquez al comando con 1?6 su Bezzecchi, 2?3 su Di Giannantonio, 3?3 su Martin. -15 Bezzecchi recupera 2 decimi e si porta a 1?7 da Alex Marquez. -16 Bagnaia è nono e deve recuperare 1?9 da Ogura, che lo precede. -16 Gran gara sin qui per Zarco, quinto con la Honda e distante un secondo da Martin. -16 Bezzecchi rimette mezzo secondo tra sé e Di Giannantonio. Ma Alex Marquez è ormai in fuga a 1?7.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: fuori Marc Marquez, Bezzecchi in lotta con le Ducati Notizie correlate LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi vuole riscattarsi, Marc Marquez per la doppietta a JerezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Acosta svetta nella FP2, Marc Marquez in scia, più indietro Bezzecchi e Bagnaia Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi vuole riscattarsi, Marc Marquez per la doppietta a Jerez; DIRETTA MOTOGP, GP Spagna 2026: live Sprint - GARA; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si accende la sfida tra Bezzecchi, Marquez e Martin; MotoGP, GP Spagna: perchè la manovra di Marquez dopo la caduta è regolare. Diretta live Gp Spagna MotoGP: Alex Marquez in testa, Marc brutta caduta, Bezzecchi 2° e Martin 3°Il racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Jerez. Sono previsti 22 giri. Partenza alle 14.00 di domenica 26 aprile 2026 ... sport.virgilio.it LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: caduta per Marc Marquez, Ducati distruttaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 14.00 Giro di ricognizione. Quella di Jerez è una ... oasport.it Torna a occupare la prima casella della griglia Marc Marquez, dopo un'assenza di 245 giorni, dal GP d'Ungheria della scorsa stagione - facebook.com facebook Marc Marquez sull'erba e poi ai box: manovra giudicata regolare #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #SpanishGP #MarcMarquez x.com