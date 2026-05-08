LIVE Grant-Mboko WTA Roma 2026 in DIRETTA | sfida di prestigio contro una top10

Oggi si gioca il match tra Tyra Caterina Grant e Victoria Mboko nel secondo turno del torneo WTA 1000 di Roma 2026. La partita si svolge sulla terra battuta della capitale italiana e vede due giocatrici di alto livello affrontarsi in una sfida che promette spettacolo. La diretta online permette di seguire ogni punto di questa sfida di prestigio tra due atlete del circuito professionistico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIV E testuale dell’incontro tra Tyra Caterina Grant e Victoria Mboko, partita valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Roma 2026. La talentuosa italo-americana torna in campo al Foro Italico per una sfida di lusso con una top 10. La diciottenne azzurra avrà un’occasione importante per misurarsi con le migliori del mondo e per poter testare il proprio livello attuale. Dopo l’ottimo torneo di Madrid, dove ha superato le qualificazioni spingendosi fino al secondo turno del tabellone principale, Grant si è messa in mostra anche a Roma vincendo in rimonta il derby tra wild card con Lisa Pigato.🔗 Leggi su Oasport.it

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