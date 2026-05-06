LIVE Grant-Pigato WTA Roma 2026 in DIRETTA | sfida tra due emergenti italiane

Oggi si svolge una partita di tennis tra due giovani italiane durante il torneo WTA Roma 2026. La sfida è visibile in diretta e può essere seguita tramite aggiornamenti online. L'incontro coinvolge due atlete emergenti, con la partita che sta attirando l'attenzione degli appassionati di tennis. La cronaca in tempo reale permette di seguire ogni punto e ogni momento saliente dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato, con le due azzurre che si affronteranno nel primo turno del WTA di Roma degli Internazionali d’Italia, Masters 1000 sulla terra battuta italiana prima del grande evento di Parigi al Rolland Garros. Derby italiano più particolare che mai perchè ad affrontarsi, in uno dei match più importanti delle due carriere, sono due giovanissime tenniste della penisola tricolore con Grant che, forte della maggiore esperienza dal punto di vista dei recentissimi risultati ottenuti al WTA 1000 di Madrid, parte favorita per centrare il successo al termine del match.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Pigato, WTA Roma 2026 in DIRETTA: sfida tra due emergenti italiane Notizie correlate Leggi anche: Grant-Pigato oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Sorteggio WTA Roma 2026: Paolini nel quarto di Gauff e Andreeva, Grant debutta nel derby con PigatoSi è svolto nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo il sorteggio del tabellone di singolare femminile del torneo WTA di Roma: parte... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sorteggio WTA Roma 2026: Paolini nel quarto di Gauff e Andreeva, Grant debutta nel derby con Pigato; Pigato, un sorteggio beffardo: contro Grant derby azzurro accattivante; Sinner debutta a Roma contro vincente Ofner-Michelsen, derby Pigato-Grant; Prosegue la scalata di Lisa Pigato nel ranking WTA: la top100 si avvicina ed è n.3 d’Italia. Grant-Pigato oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingDerby italiano agli Internazionali d'Italia 2026, per il tabellone femminile. E, va detto, è uno di quei confronti che sia l'una che l'altra avrebbero ... oasport.it Pigato, un sorteggio beffardo: contro Grant derby azzurro accattivanteInternazionali d’Italia: la 22enne bergamasca, numero 141 al mondo, mercoledì 6 maggio sfiderà la 18enne promessa del tennis italiano. ecodibergamo.it Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook Pigato, un sorteggio beffardo: contro Grant derby azzurro accattivante x.com