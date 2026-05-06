LIVE Grant-Pigato 1-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | la bergamasca vince il primo set contro una romana fallosa

Nella partita di oggi al torneo di Roma, la giocatrice bergamasca ha vinto il primo set contro l’avversaria romana con il punteggio di 6-1. Durante il set, l’atleta romana ha commesso diversi doppi falli, tra cui il quinto che ha regalato il parziale alla connazionale. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con i dettagli dei singoli giochi e delle performance delle due giocatrici.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-6 SET PIGATO! Un altro doppio fallo, il quinto per Grant che consegna il parziale alla sua connazionale. Seconda. 15-40 In rete il rovescio lungolinea della romana. Set point per Pirato. 15-30 Resta in campo il rovescio diagonale di Grant. 0-13 Scende a rete Pigato e chiude con la volée. Seconda palla. 0-15 Esce il dritto della romana. 1-5 GAME PIGATO! Attacca Grant che però sbaglia con il rovescio. A-40 Colpisce male la risposta Tyra, il rovescio lungolinea esce. 40-40 Spinge con lo smash la romana, Pigato ci arriva e quasi la difesa resta in campo. 40-30 Sul nastro la risposta di Grant. 30-30 Sbaglia il tempo del dritto la romana che manda in rete il colpo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Pigato 1-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la bergamasca vince il primo set contro una romana fallosa Notizie correlate LIVE Grant-Pigato 1-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break immediato della bergamasca nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima vincente esterna per la bergamasca. Leggi anche: LIVE Grant-Pigato 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: il servizio della romana apre il derby Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Grant-Pigato, WTA Roma 2026 in DIRETTA: interessante derby tra due emergenti italiane; Diretta Pigato - Grant (Internazionali BNL d'Italia); WTA Roma: sfida tra le stelle nascenti Pigato e Grant. Orario e programma; Sinner debutta a Roma contro vincente Ofner-Michelsen, derby Pigato-Grant. LIVE Grant-Pigato 1-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break immediato della bergamasca nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. A-40 Servizio vincente! 40-40 Scambio duro, la prima a sbagliare è la bergamasca che manda fuori ... oasport.it Grant-Pigato oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingDerby italiano agli Internazionali d'Italia 2026, per il tabellone femminile. E, va detto, è uno di quei confronti che sia l'una che l'altra avrebbero ... oasport.it RT @federtennis: Agenda piena oggi Otto partite con il derby Pigato-Grant #IBI26 x.com Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook