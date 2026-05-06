LIVE Grant-Pigato 1-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | la bergamasca vince il primo set contro una romana fallosa

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di oggi al torneo di Roma, la giocatrice bergamasca ha vinto il primo set contro l’avversaria romana con il punteggio di 6-1. Durante il set, l’atleta romana ha commesso diversi doppi falli, tra cui il quinto che ha regalato il parziale alla connazionale. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con i dettagli dei singoli giochi e delle performance delle due giocatrici.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-6 SET PIGATO!  Un altro doppio fallo, il quinto per Grant che consegna il parziale alla sua connazionale. Seconda. 15-40 In rete il rovescio lungolinea della romana. Set point per Pirato. 15-30 Resta in campo il rovescio diagonale di Grant. 0-13 Scende a rete Pigato e chiude con la volée. Seconda palla. 0-15 Esce il dritto della romana. 1-5 GAME PIGATO!  Attacca Grant che però sbaglia con il rovescio. A-40 Colpisce male la risposta Tyra, il rovescio lungolinea esce. 40-40 Spinge con lo smash la romana, Pigato ci arriva e quasi la difesa resta in campo. 40-30 Sul nastro la risposta di Grant. 30-30 Sbaglia il tempo del dritto la romana che manda in rete il colpo.🔗 Leggi su Oasport.it

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