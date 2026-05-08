LIVE Grant-Bartunkova WTA Roma 2026 in DIRETTA | terminato il primo incontro sulla BNP Paribas Arena

Al Foro Italico, la pioggia ha cessato e la BNP Paribas Arena è stata preparata per le partite di giornata. La prima sfida vede Naomi Osaka contro Eva Lys, seguita dal match tra Grant e Bartunkova. La partita tra Grant e Bartunkova si è appena conclusa, con la diretta disponibile sul sito ufficiale. L’evento si svolge nel contesto del torneo WTA Roma 2026.

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CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 14.30 Ha già smesso di piovere al Foro Italico. La BNP Paribas Arena è pronta per accogliere Naomi Osaka ed Eva Lys, match che precederà la sfida tra Grant e Bartunkova. 14.12 Arriva la sospensione degli incontri. Restate con noi per rimanere aggiornati sulla ripresa delle partite 14.10 Attenzione però alla pioggia, che è iniziata a cadere sul Foro Italico e potrebbe portare alla sospensione. 14.08 È iniziato il programma sulla BNP Paribas Arena con la vittoria di Matteo Arnaldi su Alex de Minaur. Tra pochi minuti entreranno in campo Osaka-Lys, incontro che precede Grant-Bartunkova. AGGIORNAMENTO ORE 12.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: terminato il primo incontro sulla BNP Paribas Arena Notizie correlate Leggi anche: LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: terminato il primo incontro sulla BNP Paribas Arena Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: terminato il primo incontro, arriva la pioggia Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Forfait Mboko, Grant sfida Bartunkova; WTA Roma, forfait Mboko: Nikola Bartunkova ripescata come Lucky Loser contro Tyra Grant; Tyra Grant-Nikola Bartunkova: dove vedere la partita in tv e streaming | Internazionali d’Italia. LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: cambia l’avversaria all’ultimo minuto, forfait MbokoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 12.05. Cambio di avversaria per Tyra Grant: la canadese Victoria Mboko ha dato forfait e ... oasport.it Grant-Bartunkova oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. C’è un cambio di avversariaTyra Caterina Grant, un nome che in casa Italia piace e non poco, è pronta per la sua maggiore sfida della carriera. La classe 2008 nativa proprio di ... oasport.it Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 facebook Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 x.com