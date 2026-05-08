LIVE Grant-Bartunkova WTA Roma 2026 in DIRETTA | terminato il primo incontro arriva la pioggia

Inizia la giornata di gare al torneo WTA di Roma, con il primo incontro tra le giocatrici Grant e Bartunkova già concluso. Poco dopo, le condizioni meteorologiche hanno portato alla sospensione degli incontri in programma, a causa della pioggia. Gli organizzatori hanno annunciato che le partite saranno riprese non appena le condizioni lo permetteranno. La diretta continuerà a fornire aggiornamenti sui prossimi sviluppi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 14.12 Arriva la sospensione degli incontri. Restate con noi per rimanere aggiornati sulla ripresa delle partite 14.10 Attenzione però alla pioggia, che è iniziata a cadere sul Foro Italico e potrebbe portare alla sospensione. 14.08 È iniziato il programma sulla BNP Paribas Arena con la vittoria di Matteo Arnaldi su Alex de Minaur. Tra pochi minuti entreranno in campo Osaka-Lys, incontro che precede Grant-Bartunkova. AGGIORNAMENTO ORE 12.05. Cambio di avversaria per Tyra Grant: la canadese Victoria Mboko ha dato forfait e dunque l’azzurra non affronterà la numero 9 del mondo. Al posto della nordamericana è stata ripescata come lucky loser la ceca Nikola Bartunkova, numero 94 del ranking WTA.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: terminato il primo incontro, arriva la pioggia Notizie correlate Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: cambia l’avversaria all’ultimo minuto, forfait Mboko Leggi anche: LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: terminato il primo incontro sulla BNP Paribas Arena Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Forfait Mboko, Grant sfida Bartunkova; WTA Roma, forfait Mboko: Nikola Bartunkova ripescata come Lucky Loser contro Tyra Grant; Tyra Grant-Nikola Bartunkova: dove vedere la partita in tv e streaming | Internazionali d’Italia. LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: cambia l’avversaria all’ultimo minuto, forfait MbokoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 12.05. Cambio di avversaria per Tyra Grant: la canadese Victoria Mboko ha dato forfait e ... oasport.it Grant-Bartunkova oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. C’è un cambio di avversariaTyra Caterina Grant, un nome che in casa Italia piace e non poco, è pronta per la sua maggiore sfida della carriera. La classe 2008 nativa proprio di ... oasport.it Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 facebook Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 x.com