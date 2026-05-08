LIVE Grant-Bartunkova WTA Roma 2026 in DIRETTA | cambia l’avversaria all’ultimo minuto forfait Mboko

Durante la giornata si è verificato un cambio all’ultimo minuto nell'incontro di singolare femminile alla WTA di Roma 2026. La giocatrice canadese Victoria Mboko, prevista come avversaria, ha comunicato un forfait, portando a una modifica nel tabellone di gara. La sostituta dell’ultimo momento non è ancora stata annunciata, lasciando un’incertezza sulla formazione del match. La partita si svolge nel contesto del torneo internazionale di tennis su terra battuta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 12.05. Cambio di avversaria per Tyra Grant: la canadese Victoria Mboko ha dato forfait e dunque l’azzurra non affronterà la numero 9 del mondo. Al posto della nordamericana è stata ripescata come lucky loser la ceca Nikola Bartunkova, numero 94 del ranking WTA. Rivale decisamente più alla portata per la padrona di casa. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIV E testuale dell’incontro tra Tyra Caterina Grant e Victoria Mboko, partita valevole per il secondo turno del WTA 1000 di Roma 2026. La talentuosa italo-americana torna in campo al Foro Italico per una sfida di lusso con una top 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: cambia l’avversaria all’ultimo minuto, forfait Mboko Notizie correlate Leggi anche: Grant-Bartunkova oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. C’è un cambio di avversaria LIVE Grant-Mboko, WTA Roma 2026 in DIRETTA: sfida di prestigio contro una top10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Tyra...