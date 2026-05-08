LIVE Grant-Bartunkova WTA Roma 2026 in DIRETTA | set decisivo nel match precedente

Durante il torneo WTA di Roma, si sta giocando il match tra Grant e Bartunkova. Nel secondo set, la giocatrice Lys ha conquistato la vittoria con il punteggio di 6-4, portando così la partita al terzo e decisivo parziale contro Osaka. Per seguire gli sviluppi in tempo reale, è possibile aggiornare la diretta online.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 17.15 Lys vince il secondo set 6-4 e porta al sfida con Osaka al terzo e decisivo parziale. Al termine entreranno in campo Grant e Bartunkova. 16.33 Osaka ha vinto il primo set contro Lys per 6 giochi a 4. 15.30 In questo momento vengono tolti i teloni dalla BNP Paribas Arena, dove non si giocherà pima delle 15.45. 14.47 Non si inizierà a giocare prima delle 15.30 14.40 Ha ricominciato a piovere a Roma, viene coperta la BNP Paribas Arena. Vedremo tra quanto potranno entrare in campo Osaka e Lys. 14.30 Ha già smesso di piovere al Foro Italico. La BNP Paribas Arena è pronta per accogliere Naomi Osaka ed Eva Lys, match che precederà la sfida tra Grant e Bartunkova.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: set decisivo nel match precedente Notizie correlate Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente Leggi anche: LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: set decisivo nel match precedente Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Forfait Mboko, Grant sfida Bartunkova; WTA Roma, forfait Mboko: Nikola Bartunkova ripescata come Lucky Loser contro Tyra Grant; IBI 26 su SuperTennis: ora Osaka, alle 18 live Grant-Bartunkova; Novak Djokovic incorona Sinner: Numero 1 con merito: impressionante. Vincerà tutti i Masters 1000, forse già quest’anno. LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33 Osaka ha vinto il primo set contro Lys per 6 giochi a 4. 15.30 In questo momento vengono tolti i teloni ... oasport.it Grant-Bartunkova oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. C’è un cambio di avversariaAGGIORNAMENTO ORE 12.05. Cambio di avversaria per Tyra Grant: la canadese Victoria Mboko ha dato forfait e dunque l'azzurra non affronterà la numero 9 del ... oasport.it Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 - facebook.com facebook Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 x.com