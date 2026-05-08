LIVE Grant-Bartunkova WTA Roma 2026 in DIRETTA | set decisivo nel match precedente
Durante il torneo WTA di Roma, si sta giocando il match tra Grant e Bartunkova. Nel secondo set, la giocatrice Lys ha conquistato la vittoria con il punteggio di 6-4, portando così la partita al terzo e decisivo parziale contro Osaka. Per seguire gli sviluppi in tempo reale, è possibile aggiornare la diretta online.
CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 17.15 Lys vince il secondo set 6-4 e porta al sfida con Osaka al terzo e decisivo parziale. Al termine entreranno in campo Grant e Bartunkova. 16.33 Osaka ha vinto il primo set contro Lys per 6 giochi a 4. 15.30 In questo momento vengono tolti i teloni dalla BNP Paribas Arena, dove non si giocherà pima delle 15.45. 14.47 Non si inizierà a giocare prima delle 15.30 14.40 Ha ricominciato a piovere a Roma, viene coperta la BNP Paribas Arena. Vedremo tra quanto potranno entrare in campo Osaka e Lys. 14.30 Ha già smesso di piovere al Foro Italico. La BNP Paribas Arena è pronta per accogliere Naomi Osaka ed Eva Lys, match che precederà la sfida tra Grant e Bartunkova.🔗 Leggi su Oasport.it
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