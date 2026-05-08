LIVE Grant-Bartunkova WTA Roma 2026 in DIRETTA | in corso il match precedente
Attualmente in corso il match tra Grant e Bartunkova durante il torneo WTA Roma 2026. Prima dell'inizio di questa partita, si sta giocando il precedente incontro tra Osaka e Lys. Osaka ha vinto il primo set contro Lys con il punteggio di 6-4. La diretta continuerà con aggiornamenti sulle partite in corso e sui risultati successivi.
CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 16.33 Osaka ha vinto il primo set contro Lys per 6 giochi a 4. 15.30 In questo momento vengono tolti i teloni dalla BNP Paribas Arena, dove non si giocherà pima delle 15.45. 14.47 Non si inizierà a giocare prima delle 15.30 14.40 Ha ricominciato a piovere a Roma, viene coperta la BNP Paribas Arena. Vedremo tra quanto potranno entrare in campo Osaka e Lys. 14.30 Ha già smesso di piovere al Foro Italico. La BNP Paribas Arena è pronta per accogliere Naomi Osaka ed Eva Lys, match che precederà la sfida tra Grant e Bartunkova. 14.12 Arriva la sospensione degli incontri. Restate con noi per rimanere aggiornati sulla ripresa delle partite 14.🔗 Leggi su Oasport.it
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Una raccolta di contenuti
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LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 In questo momento vengono tolti i teloni dalla BNP Paribas Arena, dove non si giocherà pima delle 15.45. oasport.it
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