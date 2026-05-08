LIVE Grant-Bartunkova WTA Roma 2026 in DIRETTA | la pioggia interrompe il programma

La partita tra Grant e Bartunkova alla WTA di Roma del 2026 è stata interrotta a causa della pioggia. Le operazioni di copertura del campo sono in corso, e al momento non si prevede una ripresa prima delle 15.30. La pioggia ha interrotto il programma delle partite in corso, causando uno stop temporaneo alle gare in programma alla BNP Paribas Arena.

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CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 15.30 In questo momento vengono tolti i teloni dalla BNP Paribas Arena, dove non si giocherà pima delle 15.45. 14.47 Non si inizierà a giocare prima delle 15.30 14.40 Ha ricominciato a piovere a Roma, viene coperta la BNP Paribas Arena. Vedremo tra quanto potranno entrare in campo Osaka e Lys. 14.30 Ha già smesso di piovere al Foro Italico. La BNP Paribas Arena è pronta per accogliere Naomi Osaka ed Eva Lys, match che precederà la sfida tra Grant e Bartunkova. 14.12 Arriva la sospensione degli incontri. Restate con noi per rimanere aggiornati sulla ripresa delle partite 14.10 Attenzione però alla pioggia, che è iniziata a cadere sul Foro Italico e potrebbe portare alla sospensione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la pioggia interrompe il programma Notizie correlate Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la pioggia interrompe il programm Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: terminato il primo incontro, arriva la pioggia Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Forfait Mboko, Grant sfida Bartunkova; WTA Roma, forfait Mboko: Nikola Bartunkova ripescata come Lucky Loser contro Tyra Grant; IBI 26 su SuperTennis: alle 16 live Grant-Bartunkova; Novak Djokovic incorona Sinner: Numero 1 con merito: impressionante. Vincerà tutti i Masters 1000, forse già quest’anno. LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la pioggia interrompe il programmaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 In questo momento vengono tolti i teloni dalla BNP Paribas Arena, dove non si giocherà pima delle 15.45. oasport.it Grant-Bartunkova oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. C’è un cambio di avversariaTyra Caterina Grant, un nome che in casa Italia piace e non poco, è pronta per la sua maggiore sfida della carriera. La classe 2008 nativa proprio di ... oasport.it Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 - facebook.com facebook Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 x.com