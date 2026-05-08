LIVE Grant-Bartunkova WTA Roma 2026 in DIRETTA | la pioggia interrompe il programm

Durante il torneo di Roma, la pioggia ha causato l'interruzione dell'incontro tra due giocatrici sulla BNP Paribas Arena. La partita, che era in corso, è stata sospesa per permettere la copertura del campo a causa delle condizioni meteorologiche. La pioggia ha rallentato il programma delle partite e ha richiesto interventi di protezione sul campo. La partita sarà ripresa quando le condizioni meteo lo consentiranno.

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CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 14.40 Ha ricominciato a piovere a Roma, viene coperta la BNP Paribas Arena. Vedremo tra quanto potranno entrare in campo Osaka e Lys, 14.30 Ha già smesso di piovere al Foro Italico. La BNP Paribas Arena è pronta per accogliere Naomi Osaka ed Eva Lys, match che precederà la sfida tra Grant e Bartunkova. 14.12 Arriva la sospensione degli incontri. Restate con noi per rimanere aggiornati sulla ripresa delle partite 14.10 Attenzione però alla pioggia, che è iniziata a cadere sul Foro Italico e potrebbe portare alla sospensione. 14.08 È iniziato il programma sulla BNP Paribas Arena con la vittoria di Matteo Arnaldi su Alex de Minaur.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la pioggia interrompe il programm Notizie correlate Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: terminato il primo incontro, arriva la pioggia Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: terminato il primo incontro sulla BNP Paribas Arena Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Forfait Mboko, Grant sfida Bartunkova; Novak Djokovic incorona Sinner: Numero 1 con merito: impressionante. Vincerà tutti i Masters 1000, forse già quest’anno; Tyra Grant-Nikola Bartunkova: dove vedere la partita in tv e streaming | Internazionali d’Italia. LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: terminato il primo incontro sulla BNP Paribas ArenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 12.05. Cambio di avversaria per Tyra Grant: la canadese Victoria Mboko ha dato forfait e ... oasport.it Grant-Bartunkova oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. C’è un cambio di avversariaTyra Caterina Grant, un nome che in casa Italia piace e non poco, è pronta per la sua maggiore sfida della carriera. La classe 2008 nativa proprio di ... oasport.it Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 facebook Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 x.com