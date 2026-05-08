Grant-Bartunkova oggi in tv WTA Roma 2026 | orario programma streaming C’è un cambio di avversaria

Oggi in televisione si parla di WTA Roma 2026, con aggiornamenti sul torneo e il programma di giornata. La giocatrice canadese Victoria Mboko ha comunicato il forfait, sostituendo l’avversaria prevista con un’altra. La tennista italiana Tyra Grant avrebbe dovuto affrontare la numero 9 del mondo, ma questa modifica cambia i piani per la partita. Le informazioni sono state comunicate alle ore 12.05.

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AGGIORNAMENTO ORE 12.05. Cambio di avversaria per Tyra Grant: la canadese Victoria Mboko ha dato forfait e dunque l’azzurra non affronterà la numero 9 del mondo. Al posto della nordamericana è stata ripescata come lucky loser la ceca Nikola Bartunkova, numero 94 del ranking WTA. Rivale decisamente più alla portata per la padrona di casa. — Tyra Caterina Grant, un nome che in casa Italia piace e non poco, è pronta per la sua maggiore sfida della carriera. La classe 2008 nativa proprio di Roma, al Foro Italico, sfida la canadese Victoria Mboko, autrice di uno dei balzi più roboanti dell’intero circuito WTA nello scorso anno e, forse, anche in linea generale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Grant-Bartunkova oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. C’è un cambio di avversaria Notizie correlate Leggi anche: Grant-Pigato oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Grant-Pigato oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming