LIVE Grant-Bartunkova 6-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra vince il 1° set

Durante la partita di oggi al torneo di Roma, l’azzurra ha vinto il primo set contro la sua avversaria, con un punteggio di 6-4. Al momento, nel punteggio in diretta, si segnalano un punteggio di 15-40, con Grant che ha piazzato un dritto incrociato e poi ha alternato ritmo con un dritto lungolinea, chiudendo con un colpo di controtempo. La partita resta in corso e il punteggio è ancora aperto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 15-40 Dritto ad incrociare di Grant che poi cambia ritmo con il dritto lungolinea e chiude con il contropiede. Seconda 15-30 Morbido l’attacco di Bartunkova. Grat gioca un buon passante con il rovescio incrociato e poi chiude con il dritto 15-15 Buona prima della ceca. 0-15 Smorzata vincente per l’italiana Al servizio Nikola Bartunkova. SECONDO SET 6-4 Gioco e primo set Grant: dritto ad incrociare per l’italiana che poi va a segno nell’angolo scoperto Seconda 40-30 Risposta aggressiva per Bartunkova che impatta bene con il rovescio 40-15 Grant spinge bene con il dritto e chiude con l’inside-out. 30-15 Si ferma in rete il rovescio dell’italiana.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Bartunkova 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince il 1° set Notizie correlate LIVE Grant-Bartunkova 3-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra si salva da 15-40CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-30 Doppio fallo 40-15 Prima ad uscire vincente. Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: set decisivo nel match precedente Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Novak Djokovic incorona Sinner: Numero 1 con merito: impressionante. Vincerà tutti i Masters 1000, forse già quest’anno. LIVE Grant-Bartunkova 3-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra si salva da 15-40CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Osaka batte Lys per 6-4, 4-6, 6-3 ed accede al terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Tra ... oasport.it Grant-Bartunkova oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. C’è un cambio di avversariaAGGIORNAMENTO ORE 12.05. Cambio di avversaria per Tyra Grant: la canadese Victoria Mboko ha dato forfait e dunque l'azzurra non affronterà la numero 9 del ... oasport.it