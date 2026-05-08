LIVE Grant-Bartunkova 3-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra si salva da 15-40

Al torneo WTA di Roma 2026, la partita tra Grant e Bartunkova si è conclusa con un punteggio di 3-3. Durante il match, l’azzurra si è salvata da una situazione di 15-40 e ha vinto il punto dopo un doppio fallo avversario. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con alcuni scambi che hanno visto la prima giocatrice uscire vincente in diverse occasioni.

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CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-30 Doppio fallo 40-15 Prima ad uscire vincente. 30-15 Splendido rovescio lungolinea di Bartunkova. 15-15 Ottima copertura della rete da parte di Bartunkova, che in allungo aggancia la palla sul passante di rovescio di Grant 0-15 Doppio fallo. 3-3 Gioco Grant: lunga la risposta di rovescio di Bartunkova. A-40 Grant spinge bene con il dritto in uscita dal servizio 40-40 In rete la risposta di rovescio della ceca. 30-40 Servizio e dritto 15-40 Risposta aggressiva di Bartunkova che forza Grant all’errore e si guadagna due palle break Seconda 15-30 Servizio ad uscire e dritto in contropiede. 0-30 Brutto errore di Grant che mette in rete il dritto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Bartunkova 3-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra si salva da 15-40 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 5-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra salva un altro 15-40! LIVE Grant-Bartunkova 1-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: inizia l’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Lunga la risposta di dritto di Grant. Una raccolta di contenuti Si parla di: Novak Djokovic incorona Sinner: Numero 1 con merito: impressionante. Vincerà tutti i Masters 1000, forse già quest’anno. LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Osaka batte Lys per 6-4, 4-6, 6-3 ed accede al terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Tra ... oasport.it Grant-Bartunkova oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. C’è un cambio di avversariaAGGIORNAMENTO ORE 12.05. Cambio di avversaria per Tyra Grant: la canadese Victoria Mboko ha dato forfait e dunque l'azzurra non affronterà la numero 9 del ... oasport.it