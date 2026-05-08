LIVE Grant-Bartunkova 3-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra si salva da 15-40
Al torneo WTA di Roma 2026, la partita tra Grant e Bartunkova si è conclusa con un punteggio di 3-3. Durante il match, l’azzurra si è salvata da una situazione di 15-40 e ha vinto il punto dopo un doppio fallo avversario. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con alcuni scambi che hanno visto la prima giocatrice uscire vincente in diverse occasioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE Seconda 40-30 Doppio fallo 40-15 Prima ad uscire vincente. 30-15 Splendido rovescio lungolinea di Bartunkova. 15-15 Ottima copertura della rete da parte di Bartunkova, che in allungo aggancia la palla sul passante di rovescio di Grant 0-15 Doppio fallo. 3-3 Gioco Grant: lunga la risposta di rovescio di Bartunkova. A-40 Grant spinge bene con il dritto in uscita dal servizio 40-40 In rete la risposta di rovescio della ceca. 30-40 Servizio e dritto 15-40 Risposta aggressiva di Bartunkova che forza Grant all’errore e si guadagna due palle break Seconda 15-30 Servizio ad uscire e dritto in contropiede. 0-30 Brutto errore di Grant che mette in rete il dritto.🔗 Leggi su Oasport.it
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