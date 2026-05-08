LIVE Grant-Bartunkova 1-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro

All'inizio dell'incontro tra Grant e Bartunkova alla WTA di Roma 2026, il punteggio è di 1-1. La partita è in corso e si stanno giocando gli scambi principali, con Grant che risponde con un dritto profondo e una risposta lunga. Attualmente, il punteggio tra i due giocatori segna 40-40, con Grant che ha risposto con un colpo deciso e preciso. La partita prosegue con tensione e scambi intensi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNA RE LA DIRETTA LIVE 40-40 Lunga la risposta di dritto di Grant. Seconda 30-40 Risposta profonda con il dritto da parte di Grant. Lungo il colpo in uscita dal servizio di Bartunkova. 30-30 Prima ad uscire e schiaffo al volo in contropiede. 15-30 Lunga la risposta di dritto di Grant Seconda 0-30 Smorzata vincente di Grant al termine di uno scambio comandato dall’azzurra con la ceca autrice di un paio di ottime difese. 0-15 Grant incrocia bene con il rovescio e poi chiude con il dritto in contropiede. 1-1 Gioco Grant: ancora un punto diretto con il servizio per l’azzurra. 40-0 Prima ad uscire vincente. 30-0 Ace!! 15-0 Lunga la risposta di dritto di Bartunkova che aveva provato ad entrare sulla seconda dell’azzurra Al servizio Tyra Caterina Grant 0-1 Gioco Bartunkova: ace alla T.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Bartunkova 1-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro Notizie correlate Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Leggi anche: LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: terminato il primo incontro, arriva la pioggia Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Novak Djokovic incorona Sinner: Numero 1 con merito: impressionante. Vincerà tutti i Masters 1000, forse già quest’anno; Tyra Grant-Nikola Bartunkova: dove vedere la partita in tv e streaming | Internazionali d’Italia. LIVE Grant-Bartunkova, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Osaka batte Lys per 6-4, 4-6, 6-3 ed accede al terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2026. Tra ... oasport.it Grant-Bartunkova oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming. C’è un cambio di avversariaAGGIORNAMENTO ORE 12.05. Cambio di avversaria per Tyra Grant: la canadese Victoria Mboko ha dato forfait e dunque l'azzurra non affronterà la numero 9 del ... oasport.it Niente sfida contro la testa di serie Mboko: l’avversaria di Grant nel secondo turno sarà Nikola Bartunkova, sconfitta in 3 set da Potapova nelle qualificazioni - facebook.com facebook Cambia l'avversaria di Tyra Grant Un virus gastrointestinale ferma Mboko, al suo posto gentra Bartunkova #IBI26 x.com