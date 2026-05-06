LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2 5-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra salva un altro 15-40!

Durante il match tra Cocciaretto e Kraus a Roma, l'azzurra ha salvato un punteggio di 15-40, rimanendo in partita. Sul punteggio di 5-4 nel secondo set, Kraus ha avuto diversi momenti di pressione, con più occasioni di break point che sono state neutralizzate. La tensione si è fatta evidente in alcuni scambi, con errori da entrambe le parti e momenti di grande intensità tra le due tenniste.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Con il rovescio l’austriaca. 40-A Non passa la smorzata! Altro match point, regalo! 40-40 Altro errore di rovescio, la tensione si sente eccome!!!! 30-40 Largo il rovescio dal centro. Ne resta solamente uno! 15-40 Non rispondiamo sulla seconda. 0-40 Vola via il dritto di Kraus. Tre palle match! 0-15 MIRACOLO con la demi volèe di Cocciaretto! Prodezza assoluta! 5-4 Sulla diagonale di dritto sbaglia prima Kraus! Altro macigno tirato su da Cocciaretto! A-40 Bravissima Elisabetta a spostare la rivale a cominciare dallo slice di servizio e poi a raccogliere il forzato che vale oro! 40-40 Seeeeervizio vincente! Brava! 30-40 Largo il dritto di Kraus, per fortuna.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 5-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra salva un altro 15-40! Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra salva due palle break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Seeeeervizio vincente! Brava! 30-40 Largo il dritto di Kraus, per fortuna. LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra domina il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Assist di Kraus con la smorzata!! 15-15 Gratuito di rovescio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriaca; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riprende a giocare sul Centrale; Cinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra salva due palle break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Di un millimetro out la risposta vincente di dritto. 0-30 Spinge di rovescio e chiude Kraus, senza mezze ... oasport.it Cocciaretto-Kraus oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingSi tinge d'azzurro la sessione serale del Campo Centrale nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Nell'incontro valevole per il primo turno ... oasport.it Elisabetta Cocciaretto fa il suo esordio a Roma sul Centrale del Foro Italico Segui il match con Kraus ora in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook WTA Roma, Internazionali d’Italia: Elisabetta Cocciaretto in campo contro Kraus #IBI26 #6maggio Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui rainews.it/maratona/2026/… x.com