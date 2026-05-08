Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con la corsa che sta proseguendo secondo il percorso previsto. La frazione attuale, che non presenta salite significative, sembra essere stata pianificata per terminare con uno sprint finale. Gli spettatori e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta online. La gara continua senza particolari imprevisti, mantenendo il ritmo stabilito fin dall’inizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:03 La frazione odierna non presenta difficoltà altimetriche degne di nota e sembra disegnata per concludersi con l’arrivo in volata. 13:00 Quando la corsa uscirà dal circuito mancheranno ancora 32 km, tutti pianeggianti. L’arrivo è in leggera salita, ma con strada molto ampia, l’ultima curva è posta a 300 metri dalla conclusione. 12:57 Il percorso di oggi prevede 147 km, con partenza da Nessebar e arrivo a Burgas. Dopo i primi 70 km tranquilli, in cui si passerà già vicino al traguardo e con solo qualche lieve saliscendi, si entrerà in un circuito lungo 22 km da ripetere due volte. 12:55 La Corsa Rosa, giunta all’edizione numero 109, rinnova la scelta della Grande Partenza dall’estero e sceglie la Bulgaria per le prime tre tappe.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: via alla corsa

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