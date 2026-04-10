In diretta dal Giro dei Paesi Baschi 2026, la tappa di oggi vede un tentativo di fuga dello spagnolo di una squadra internazionale. Nel corso della corsa, un altro ciclista risponde a un attacco di un avversario, mentre il leader della classifica si mantiene in testa. Poco dopo, un corridore francese tenta di allungare, creando scompiglio nel gruppo. La gara continua con i vari tentativi di allungo e le reazioni degli inseguitori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:11 Lo spagnolo Marc Soler della UAE Team Emirates-XRG tenta la sortita. 16:10 Il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek sta cercando di rientrare sul gruppo dei favoriti. 16:09 Kevin Vauquelin ha vinto il GPM di Krabelin al chilometro 108,9 km. 16:06 Alle spalle del transalpino ci sono: Marc Soler, Florian Lipowitz, Paul Seixas, Nicolas Prodhomme, Ibon Ruiz, Alex Aranburu, Ben Healy e Alex Baudin. 16:05 Kévin Vauquelin della INEOS Grenadiers guida la gara con circa 20” sui primi inseguitori. 16:03 Seixas, scortato da Nicolas Prodhomme, occupa la seconda posizione del gruppetto inseguitori. 16:00 Il vantaggio del fuggitivo sui primi due della generale è di poco superiore ai 30”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas risponde a Lipowitz. Vauquelin in testa alla corsa

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: c’è Veistroffer al comando della gara. Seixas risponde a LipowitzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:00 Il vantaggio del fuggitivo sui primi due della generale è di poco superiore ai 30”.

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LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alex Aranburu fa festa a Galdakao, guadagna ancora SeixasCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 Alex Aranburu vince la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026! 17.16 Aranburu stacca tutti!!!!!!! oasport.it

Il Giro dei Paesi Baschi ha perso anche Juan Ayuso: ora, a una tappa dalla fine della corsa, sembra che nessuno possa togliere la vittoria della classifica generale a Paul Seixas. Ma vediamo prima i dettagli della frazione odierna, la numero 5. - facebook.com facebook

Giro dei Paesi Baschi 2026, Alex Aranburu: “Non mi aspettavo l’attacco di Izagirre dietro di me. Quando l’ho visto, mi sono sorpreso” x.com