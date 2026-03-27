LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone e Piganzoli nel drappello in testa alla corsa

Oggi si svolge una tappa del Giro di Catalogna 2026, con ciclisti in fuga che occupano le prime posizioni della corsa. Tra i corridori in testa ci sono due atleti che si sono distinti durante la fase iniziale, mentre le dirette streaming coprono anche eventi come la E3 Saco Classic e la tappa della Coppi & Bartali, con aggiornamenti disponibili a partire dalle prime ore del pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 14:01 La prossima difficoltà di giornata sarà il Coll de Fumanya (5,4km all’8,9%). 13.58 Aumenta ancora leggermente il margine dei fuggitivi, ora con due minuti e quindici di vantaggio. 13.55 Sono da poco passate le due ore di corsa. 13.52 Prosegue il tratto il discesa, poi si salirà brevemente verso Maçaners. 13.49 Ecco un altro contributo fotografico dei cinque battistrada, i quali conservano il vantaggio sopra i due minuti sul plotone Km 65,2 Coll de Josa (cat 2?) @ViladecansStyle 1? @giuliocicco1 ( @LidlTrek ) 5pts 2? @solermarc93 ( @TeamEmiratesUAE ) 3pts 3? @DavidePiganzoli ( @vismaleaseabike ) 2pts 4? @LecerfJunior ( @soudalquickstep ) 1pt LIVE: https:t. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone e Piganzoli nel drappello in testa alla corsa Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone e Piganzoli in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: continui scatti, si muovo anche Ciccone e LipowitzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. Contenuti utili per approfondire LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone passa per primo a Coll De Josa, anche Piganzoli in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi La Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida sui Pirenei!Quanto è stato rinviato nella giornata di ieri a causa delle avverse condizioni meteo diventa adesso ineluttabile: è il momento dell'atteso scontro tra i ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook