Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Nessebar-Burgas | orari percorso tv Prima maglia rosa ad un velocista

Oggi si apre la 109ª edizione del Giro d’Italia con la prima tappa, che collega Nessebar a Burgas in Bulgaria. La frazione si svolge lungo un percorso pianeggiante e si conclude con una volata. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, e tra i favoriti ci sono i velocisti in cerca della prima maglia rosa. La partenza e l’arrivo sono stati programmati con orari specifici, e la tappa segna l’inizio di questa nuova edizione della corsa.

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Si apre dalla Bulgaria l’edizione numero 109 del Giro d’Italia. Scatta oggi con la frazione da Nessebar a Burgas la Corsa Rosa: andiamo a scoprire la prima tappa nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. PERCORSO. Prima frazione che non prevede grosse insidie a livello altimetrico, è praticamente scontato l’arrivo in volata. Il GPM di Cape Agalina (1,1 km al 2,5%), da affrontare due volte, è poco più di un cavalcavia posto solo per assegnare la maglia azzurra. L’ultimo chilometro è leggermente in salita e può complicare la vita ai velocisti puri, ultima curva posta a 270 metri dall’arrivo. FAVORITI. Un sogno che può diventare realtà: rara opportunità per i velocisti di andare a vestire la Maglia Rosa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Nessebar-Burgas: orari, percorso, tv. Prima maglia rosa ad un velocista Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia 2026, prima tappa Nessebar-Burgas: prima maglia rosa ad un velocista Leggi anche: Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Nessebar-Burgas: percorso, orari, tv Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Giro d'Italia, la presentazione della 1^ tappa in Bulgaria; Guida pratica al Giro d'Italia; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere. Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Nessebar-Burgas: percorso, orari, tvOrmai ci siamo. Domani, venerdì 8 maggio, comincerà il Giro d'Italia 2026, iconica competizione di ciclismo giunta alla sua edizione numero 109. Come ... oasport.it Giro d'Italia 2026, 1^ tappa Nessebar-Burgas: una frazione di 147 km dedicata ai velocistiLa 1^ tappa del Giro d’Italia 2026 prende il via da Nessebar, cittadina che conta circa 15 mila abitanti e che si affaccia sul Mar Nero. Da qui, i ciclisti percorrono i 147 km che li portano fino a ... it.blastingnews.com L'edizione numero 109 del Giro d'Italia prenderà il via l'8 maggio dalla Bulgaria con tre tappe: la prima da Nessebar a Burgas, la seconda da Burgas a Veliko Tarnovo e la terza da Plovdiv a Sofia Giro d'Italia 2026: il percorso e le tappe dell'edizione numero facebook