Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Nessebar-Burgas | orari percorso tv Prima maglia rosa ad un velocista
Oggi si apre la 109ª edizione del Giro d’Italia con la prima tappa, che collega Nessebar a Burgas in Bulgaria. La frazione si svolge lungo un percorso pianeggiante e si conclude con una volata. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, e tra i favoriti ci sono i velocisti in cerca della prima maglia rosa. La partenza e l’arrivo sono stati programmati con orari specifici, e la tappa segna l’inizio di questa nuova edizione della corsa.
Si apre dalla Bulgaria l’edizione numero 109 del Giro d’Italia. Scatta oggi con la frazione da Nessebar a Burgas la Corsa Rosa: andiamo a scoprire la prima tappa nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. PERCORSO. Prima frazione che non prevede grosse insidie a livello altimetrico, è praticamente scontato l’arrivo in volata. Il GPM di Cape Agalina (1,1 km al 2,5%), da affrontare due volte, è poco più di un cavalcavia posto solo per assegnare la maglia azzurra. L’ultimo chilometro è leggermente in salita e può complicare la vita ai velocisti puri, ultima curva posta a 270 metri dall’arrivo. FAVORITI. Un sogno che può diventare realtà: rara opportunità per i velocisti di andare a vestire la Maglia Rosa.🔗 Leggi su Oasport.it
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