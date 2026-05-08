Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Nessebar-Burgas | orari percorso tv Milan si gioca la prima maglia rosa

Oggi prende il via la 109ª edizione del Giro d’Italia con la prima tappa, da Nessebar a Burgas, in Bulgaria. La frazione si svolge su un percorso pianeggiante e si concluderà nel tardo pomeriggio. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva, con orari specifici per la partenza e l’arrivo. Tra i protagonisti in corsa ci sono anche i ciclisti italiani, con il team del Milan impegnato a conquistare la prima maglia rosa.

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Si apre dalla Bulgaria l’edizione numero 109 del Giro d’Italia. Scatta oggi con la frazione da Nessebar a Burgas la Corsa Rosa: andiamo a scoprire la prima tappa nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 14.00 PERCORSO. Prima frazione che non prevede grosse insidie a livello altimetrico, è praticamente scontato l’arrivo in volata. Il GPM di Cape Agalina (1,1 km al 2,5%), da affrontare due volte, è poco più di un cavalcavia posto solo per assegnare la maglia azzurra. L’ultimo chilometro è leggermente in salita e può complicare la vita ai velocisti puri, ultima curva posta a 270 metri dall’arrivo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Nessebar-Burgas: orari, percorso, tv. Milan si gioca la prima maglia rosa Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Nessebar-Burgas: orari, percorso, tv. Prima maglia rosa ad un velocista Leggi anche: Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Nessebar-Burgas: percorso, orari, tv Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Giro d'Italia, la presentazione della 1^ tappa in Bulgaria; Guida pratica al Giro d'Italia; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere. Giro d'Italia 2026 al via, si parte dalla Bulgaria: la tappa di oggiAl via oggi, venerdì 8 maggio, il Giro d’Italia 2026. A ospitare la prima tappa quest'anno è la Bulgaria, scelta per ospitare la grande partenza della corsa rosa. Saranno 184 gli atleti, suddivisi in ... adnkronos.com Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Nessebar-Burgas: percorso, orari, tvOrmai ci siamo. Domani, venerdì 8 maggio, comincerà il Giro d'Italia 2026, iconica competizione di ciclismo giunta alla sua edizione numero 109. Come ... oasport.it L'edizione numero 109 del Giro d'Italia prenderà il via l'8 maggio dalla Bulgaria con tre tappe: la prima da Nessebar a Burgas, la seconda da Burgas a Veliko Tarnovo e la terza da Plovdiv a Sofia Giro d'Italia 2026: il percorso e le tappe dell'edizione numero facebook