LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in 6 in fuga nella prima parte della frazione

Nella prima parte della tappa odierna del Giro di Catalogna 2026, sei corridori sono riusciti a formare un gruppo di fuga. La corsa prosegue in diretta, con aggiornamenti disponibili online, mentre si svolgono anche le tappe di altre competizioni ciclistiche in corso. Sono stati programmati vari interventi di copertura in tempo reale per seguire l’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 14.30 Buon pomeriggio amiche e amici appassionati di ciclismo, eccoci dentro il racconto della terza tappa del Giro di Catalogna. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Catalogna 2026: si va da Mont-roig Del Camp a Vila-seca, per un totale di 159,5 kilometri; in un percorso che potrà rovesciare le sorti della classifica generale. Frazione con un dislivello importante: superiore ai duemila metri. Subito ci sarà da fronteggiare l’Alt de la Mussara (7,2 km al 5,9%), poi una breve discesa d’antipasto al Col de Capafons (4 km al 4,8%). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in 6 in fuga nella prima parte della frazione Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa e per uomini completiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Catalogna 2026: si va da... LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto in fuga a 140 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della seconda tappa del Giro di Catalogna. Contenuti utili per approfondire LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa e per uomini completi. Aggiornamenti dalle 14.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Mont-roig del Camp – Vila-seca in tv: orari, percorso, favoriti. Godon cerca il bisTerza tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Mont-roig del Camp a Vila-seca, di 159,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel ... oasport.it DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook