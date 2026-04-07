LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga di sette al comando 80 km al traguardo

Oggi il Giro dei Paesi Baschi 2026 si trova a circa 80 chilometri dal traguardo con sette corridori in fuga al comando. A 6 km dall’arrivo si avvicina lo sprint intermedio di Lekunberri, che verrà raggiunto dopo una discesa. La corsa continua a mantenere un ritmo intenso, con i ciclisti impegnati nella fase finale della tappa. La situazione in gruppo resta stabile, mentre la fuga cerca di mantenere il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 6 km allo sprint intermedio di Lekunberri, la corsa ci arrivrà dopo una discesa. 15.48 Caduta in gruppo. Coinvolto, tra gli altri, Guillaume Martin. 15.46 I battistrada passano in cima a Zuarrarrate, Joan Bou transita davanti a Mintegi e Van Den Broek. 15.43 Il gruppo si avvicina sui sei al comando, svantaggio di 1’19”. 15.42 Sulla salita di Extarri, ad inizio tappa, è stato Joan Bou a prendersi la vetta e i punti del GPM, vedremo se lo spagnolo proverà a prendersi anche questa cima. 15.39 80 km alla conclusione. 15.37 Si stacca dai battistrada Adrián Fajardo, che sta faticando su queste rampe. 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini al comando della garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Bruno Armirail, in questo momento, sarebbe il nuovo leader della classifica generale.

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LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di sette al comando, 80 km al traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.39 80 km alla conclusione. 15.37 Si stacca dai battistrada Adrián Fajardo, che sta faticando su queste rampe. oasport.it

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