LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo recupera terreno sui battistrada

Oggi si svolge una tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Al momento, il gruppo sta recuperando terreno sui primi della classifica. In testa alla corsa, secondo le ultime rilevazioni, ci sono tre corridori, due dei quali sono affiliati a un team locale, mentre il terzo rappresenta un’altra formazione nazionale. La manifestazione prosegue con il percorso in corso e i concorrenti impegnati nelle fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:30 In testa alla gara ci sono: Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg), Tobias Nolde (Team Vorarlberg) e Josef Dirnbauer (Austria). 14:27 L’ultimo corridore ad aver vinto il Tour of the Alps al debutto è stato lo spagnolo Juan Pedro Lopez nel 2024. 14:25 Emanuel Zangerle del Team Vorarlberg ha già conquistato nove punti nella classifica del GPM. 14:22 Il gruppo riguadagna terreno. Il vantaggio dei tre al comando è di 3’01” 14:21 L’austriaco Emanuel Zangerle ha vinto il GPM di Götzens. 14:20 Bernal, con ventitré, è il corridore che vanta il maggior numero di successi da pro nel novero dei partecipanti all’attuale Tour of the Alps.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo recupera terreno sui battistrada Notizie correlate Leggi anche: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo recupera sui tre battistrada Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 30 km al termine, il gruppo si avvicina ai battistrada Panoramica sull’argomento Temi più discussi: DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Prima Tappa; Dove vedere in tv il Tour of the Alps 2026: orari delle tappe, programma, streaming; Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa sta per entrare nelle fasi decisiveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.07 Rimane invariato il vantaggio dei tre battistrada: Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg), Tobias Nolde (Team ... oasport.it Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Possibile sprint ristrettoSi apre oggi con una frazione in terra austriaca il Tour of the Alps 2026. Partenza ed arrivo in quel di Innsbruck con addirittura la possibilità di una ... oasport.it Inizia oggi il Tour of the Alps 2026: la prima tappa parte e arriva a Innsbruck Segui la corsa LIVE su discovery+ ed HBO Max - facebook.com facebook Inizia oggi il Tour of the Alps 2026: la prima tappa parte e arriva a Innsbruck Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT ed @hbomax #Ciclismo #Cycling #TotA x.com