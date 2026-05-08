LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i due fuggitivi insistono nella loro azione

Oggi si tiene la tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Attualmente, due corridori sono in fuga e mantengono un vantaggio di 1 minuto e 49 secondi sul gruppo principale. La corsa prosegue con i fuggitivi che continuano a insistere sulla loro azione, mentre i ciclisti di testa cercano di consolidare la loro posizione. La gara è in pieno svolgimento e i distacchi cambiano di minuto in minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Il vantaggio dei due fuggitivi sul gruppo è di 1’49”. 13:59 Diego Sevilla ha già percorso 705 chilometri all’attacco in questa stagione. 13:56 Andatura elevata in questo inizio di corsa. La velocità media aggiornata è di 43,7 kmh. 13:53 I corridori affronteranno come unica difficoltà di giornata Cape Agalina, quarta categoria di 1.1km al 2.6%. 13:51 Al comando della corsa ci sono Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta). 13:48 Jonathan Milan ha già vinto la maglia ciclamino di leader della classifica a punti nel 2023 e nel 2024. Il velocista azzurra calerà il tris in quest’edizione? 13:45 Il gruppo rosicchia qualcosa.🔗 Leggi su Oasport.it

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