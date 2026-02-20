LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | i tre battistrada insistono nella loro azione

Durante la tappa di oggi al UAE Tour 2026, un gruppo di tre corridori ha mantenuto un ritmo sostenuto, cercando di allontanarsi dal resto del gruppo. Lo sloveno, in testa, ha guidato con determinazione, seguito dal compagno Almeida che si è avvicinato a lui con 9 secondi di ritardo. Nel frattempo, Milan ha raggiunto il quarto posto con 7 secondi di svantaggio. La corsa continua a vivacizzarsi, mentre i ciclisti cercano di trovare il momento giusto per attaccare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:10 Alle spalle dello sloveno si posizione il compagno di squadra Almeida con 9, mentre Milan è quarto a quota 7. 12:07 Tadej Pogacar guida, con 15, la classifica dei corridori che hanno indossato il maggior numero di maglie da leader all'UAE Tour. 12:04 Il gruppo sembra controllare l'azione dei fuggitivi per poi aumentare l'andatura al momento opportuno e andare a riprenderli. 12:01 Gianni Moscon partecipa nuovamente alla corsa emiratina dopo sette anni. La sua precedente partenza risale al 2019. 11:58 Il 36% del percorso dell'UAE Tour 2026 si svolge ad Abu Dhabi.