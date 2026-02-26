LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 45 km dal traguardo ora il Colle Buggerru

Oggi in diretta dal Giro di Sardegna, il gruppo si mantiene compatto a 45 km dal traguardo, attraversando il Colle Buggerru. Alcuni corridori tentano di allungare, mentre altri cercano di reagire, creando un movimento continuo nella corsa. La gara si fa sempre più intensa mentre i ciclisti si sfidano su un percorso impegnativo e affascinante.

14.10 Altri movimenti in gruppo, diversi uomini si stanno avantaggiando sul gruppo. 14.09 Inizia il Colle Buggerru e Stenico viene ripreso dai cinque inseguitori. 14.08 Il corridore all’attacco è Mattia Stenico, il vantaggio è di circa 10" sul gruppo principale. Intanto, ci sono cinque corridori al suo inseguimento. 14.06 2 km all’inizio dell’ascesa, strada che, però, inizia a salire già in questo momento. 14.04 Diversi corridori si stanno riportando sul gruppo principale, dopo aver perso le ruote in discesa. 14.02 5 km all’inizio di Colle Buggerru, vedremo se qualche squadra proverà a smuovere le acque. 14.01 Gonzàlez aveva provato l’attacco per prendersi i punti assegnati dal GPM di Colle Buggerru e aumentare il suo vantaggio nella classifica degli scalatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

