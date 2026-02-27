Oggi si svolge la tappa del Giro di Sardegna 2026, con il gruppo ancora compatto a 25 chilometri dal traguardo. La corsa è animata da un forcing della squadra Soudal Quick Step, che ha provocato un allungamento del gruppo in discesa. La gara prosegue con i ciclisti impegnati a mantenere la posizione in vista dell’arrivo. La diretta continua per aggiornamenti in tempo reale.

15:04 Nelle primissime posizioni del gruppo si vedono anche gli uomini dell’Equipo Kern Pharma. 14:58 Forcing della Soudal Quick Step e gruppo allungatissimo in discesa. 14:52 Ora circa 10 km di discesa abbastanza tecnica. Manto stradale in ottime condizioni. 14:49 Taccone e Cireddu stringono i denti transitando in testa sul GPM di Genna Cresia. Il gruppo è ormai a 20 secondi dai battistrada. 14:46 30 km al traguardo. Salita pedalabile in cui non si fatica a ruota. 14:43 Crolla il vantaggio di Taccone e Cireddu, ormai nel mirino del gruppo. Soltanto un minuto e 20 di margine per i fuggitivi. 14:40 Ci avviciniamo alla salita di Genna Cresia, ultimo GPM di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 25 km dal traguardo

