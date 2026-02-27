LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 25 km dal traguardo

Da oasport.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la tappa del Giro di Sardegna 2026, con il gruppo ancora compatto a 25 chilometri dal traguardo. La corsa è animata da un forcing della squadra Soudal Quick Step, che ha provocato un allungamento del gruppo in discesa. La gara prosegue con i ciclisti impegnati a mantenere la posizione in vista dell’arrivo. La diretta continua per aggiornamenti in tempo reale.

15:04 Nelle primissime posizioni del gruppo si vedono anche gli uomini dell’Equipo Kern Pharma. 14:58 Forcing della Soudal Quick Step e gruppo allungatissimo in discesa. 14:52 Ora circa 10 km di discesa abbastanza tecnica. Manto stradale in ottime condizioni. 14:49 Taccone e Cireddu stringono i denti transitando in testa sul GPM di Genna Cresia. Il gruppo è ormai a 20 secondi dai battistrada. 14:46 30 km al traguardo. Salita pedalabile in cui non si fatica a ruota. 14:43 Crolla il vantaggio di Taccone e Cireddu, ormai nel mirino del gruppo. Soltanto un minuto e 20 di margine per i fuggitivi. 14:40 Ci avviciniamo alla salita di Genna Cresia, ultimo GPM di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

live giro di sardegna 2026 tappa di oggi in diretta gruppo compatto a 25 km dal traguardo
© Oasport.it - LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 25 km dal traguardo

Leggi anche: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 45 km dal traguardo, ora il Colle Buggerru

Leggi anche: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, ancora due GPM da affrontare

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Davide Donati si prende lo sprint di Carbonia, Garibbo rimane leader; Dove vedere il Giro di Sardegna 2026 in TV e Streaming? Dirette su Rai, Discovery+ e YouTube; LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Garibbo sorprende Zana al termine di una frazione movimentata; La diretta streaming della 3a tappa del Giro di Sardegna 2026.

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 25 km dal traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  14:40 Ci avviciniamo alla salita di Genna Cresia, ultimo GPM di giornata. 14:37 Gruppo trainato dagli uomini ... oasport.it

Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi Cagliari-Tortolì: orari, tv, percorso, favoritiOggi, venerdì 27 febbraio, si corre la terza tappa del Giro di Sardegna 2026. I protagonisti della competizione sarda si cimenteranno in un percorso lungo ... oasport.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.