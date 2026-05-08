LIVE Giro d'Italia 2026 la tappa Nessebar-Burgas in diretta | una Grande Partenza che finirà in volata

Oggi si tiene la prima tappa del Giro d'Italia 2026, una corsa che quest'anno si svolge anche in Bulgaria. La tappa parte da Nessebar e arriva a Burgas, coprendo un percorso che si preannuncia combattuto fino all'ultimo chilometro. La gara è trasmessa in diretta, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni momento di questa fase iniziale. La giornata si conclude con una volata prevista per determinare il primo leader della corsa.

Il Giro d'Italia 2026, edizione 109, in diretta con la prima delle tre tappe che si corrono in Bulgaria. LIVE della Nessebar-Burgas, 147 chilometri dedicati ai velocisti. Diretta in chiaro in TV e streaming sui canali Rai.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Giro d’Italia 2026 oggi la 1° tappa Nessebar-Burgas: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoritiScatta il Giro 2026 e lo farà con la Grande Partenza dalla Bulgaria: prima tappa totalmente pianeggiante e in mano ai velocisti.

Leggi anche: Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Nessebar-Burgas: percorso, orari, tv

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; Giro d'Italia 2026 · Tappa 2: Percorso, orari, altimetria 9 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Giro d'Italia 2026 oggi prima tappa: orario tv e streaming, il programma; Giro d'Italia 2026.

LIVE Giro d’Italia 2026, la tappa Nessebar-Burgas in diretta: una Grande Partenza che finirà in volataIl Giro d’Italia 2026, edizione 109, in diretta con la prima delle tre tappe che si corrono in Bulgaria. LIVE della Nessebar-Burgas, 147 chilometri dedicati ai velocisti. Diretta in chiaro in TV e ... fanpage.it

Giro d’Italia 2026: tappa 8 maggio. Nessebar-BurgasOggi, venerdì 8 maggio 2026, prenderà il via il Giro d'Italia 2026 con la tappa Nessebar-Burgas - tappa di 147 km -, che si svolgerà interamente in Bulgaria e sarà in onda in diretta sulle reti Rai. L ... radiomusik.it

La 1^ tappa del Giro d’Italia 2026 prende il via da Nessebar, cittadina che conta circa 15 mila abitanti e che si affaccia sul Mar Nero. Da qui, i ciclisti percorrono i 147 km che li portano fino a Burgas, dove è posizionato il traguardo - facebook.com facebook

Tappa 1 | Stage 1 Nessebar () Burgas () 147 KM 13:50 #GirodItalia x.com