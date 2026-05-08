LIVE Darderi-Hanfmann ATP Roma 2026 in DIRETTA | iniziato il match

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Hanfmann è iniziato. Durante il primo gioco, Hanfmann ha messo a segno un dritto vincente e uno smash, portandosi subito avanti con un punteggio di 40-0. In seguito, Darderi ha risposto con un attacco di dritto, conquistando i primi punti. La partita è in corso e i punti vengono aggiornati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Prima vincente. 30-0 Dritto vincente di Hanfmann. 15-0 Attacco di dritto e chiusura con lo smash. Subito Fisio dalle parti di Hanfmann. Serve lui. 22:35 Si provano i servizi, tre minuti e si parte! Giocatori in campo! 22:28 Partita che è stata finale ATP in quel di Buenos Aires in questa stagione, con la vittoria di Darderi con due tie break. 22:23 Esordio molto complicato per l’italo argentino che si trova a fare i conti con l’ex quarto finalista dell’edizione 2023. In quell’occasione Hanfmann partiva dalle qualificazioni. 22:18 Chiude la kazaka e allora strada libera a Luciano Darderi e Yannick Hanfmann, che a breve saranno in campo.🔗 Leggi su Oasport.it

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