LIVE Darderi-Hanfmann 6-4 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il difficile primo set

Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Hanfmann è iniziato con il primo set vinto dall’azzurro per 6-4. Nel secondo set, Hanfmann si trova avanti 1-0, con un punteggio di 40-0 al servizio avversario. Durante lo scambio, Darderi ha risposto con un dritto difensivo, seguito da un servizio rovescio e uno smash di rimbalzo. L’incontro prosegue con queste indicazioni in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Lungo il dritto difensivo. A-40 Servizio rovescio e smash di rimbalzo. 40-40 Grandissima risposta di rovescio dalla tribuna in lungoriga. Vale un punto d’oro! A-40 Non tiene in campo il dritto difensivo Luciano. 40-40 Comoda seconda per il dritto di Darderi. Vediamo se torna a spingere e a correre. A-40 Prima vincente ma fitta avvertita dal tedesco, vediamo cosa decide di fare. 40-40 Gran cross stretto di dritto di Hanfmann. 30-40 Bellissimo cambio lungoriga di rovescio, vincente, di Darderi! 30-30 Clamoroso errore con lo smash di Hanfmann. 30-15 Non risponde di dritto carico Darderi. 15-15 Doppio fallo! 15-0 Apre bene al servizio Hanfmann il 2° set.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Hanfmann 6-4, 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il difficile primo set ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Darderi-Hanfmann 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il difficile primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Darderi-Hanfmann 6-4! Ritmo alto di Darderi, sbaglia costretto a superarsi di rovescio Hanfmann. LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:28 Partita che è stata finale ATP in quel di Buenos Aires in questa stagione, con la vittoria di Darderi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Darderi-Hanfmann oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Yannick Hanfmann - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; Hanfmann-Darderi: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; Diretta Hanfmann - Darderi (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Darderi-Hanfmann 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il difficile primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Doppio fallo! 15-0 Apre bene al servizio Hanfmann il 2° set. In corso il Medical Timeout per il tedesco. oasport.it Darderi-Hanfmann oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingÈ il momento di entrare in campo per iniziare un'avventura in cui provare ad andare più avanti possibile. Nel secondo turno del singolare maschile degli ... oasport.it Iniziano in contemporanea i due ultimi italiani impegnati oggi Lorenzo Musetti sfida Mpetshi Perricard e Luciano Darderi affronta Yannick Hanfmann. x.com ATP 1000 Madrid R1: Y. Hanfmann batte M. Giron: 6-4, 6-7 (3), 7-5. reddit