LIVE Darderi-Hanfmann 6-4 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il difficile primo set
Al torneo ATP di Roma, il match tra Darderi e Hanfmann è iniziato con il primo set vinto dall’azzurro per 6-4. Nel secondo set, Hanfmann si trova avanti 1-0, con un punteggio di 40-0 al servizio avversario. Durante lo scambio, Darderi ha risposto con un dritto difensivo, seguito da un servizio rovescio e uno smash di rimbalzo. L’incontro prosegue con queste indicazioni in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Lungo il dritto difensivo. A-40 Servizio rovescio e smash di rimbalzo. 40-40 Grandissima risposta di rovescio dalla tribuna in lungoriga. Vale un punto d’oro! A-40 Non tiene in campo il dritto difensivo Luciano. 40-40 Comoda seconda per il dritto di Darderi. Vediamo se torna a spingere e a correre. A-40 Prima vincente ma fitta avvertita dal tedesco, vediamo cosa decide di fare. 40-40 Gran cross stretto di dritto di Hanfmann. 30-40 Bellissimo cambio lungoriga di rovescio, vincente, di Darderi! 30-30 Clamoroso errore con lo smash di Hanfmann. 30-15 Non risponde di dritto carico Darderi. 15-15 Doppio fallo! 15-0 Apre bene al servizio Hanfmann il 2° set.🔗 Leggi su Oasport.it
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