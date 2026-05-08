LIVE Darderi-Hanfmann 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | iniziato il match
È iniziato il match tra Darderi e Hanfmann nel torneo ATP di Roma 2026. Attualmente il punteggio vede Hanfmann avanti per 1-0, con Darderi che ha risposto con un colpo incisivo. Sul punteggio di 15-40, Hanfmann ha commesso un altro errore, dando a Darderi l’opportunità di tornare in partita. La partita è in corso e si può seguire la diretta per aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Ancora incisivo in risposta Darderi, sbaglia il tedesco una volta di più. Prime due palle break del match! 15-30 Servizio vincente. 0-30 Errore dopo il servizio, di dritto! 0-15 Erorre di rovescio di Hanfmann. 1-1 A trenta Darderi! 40-30 Slice e dritto di là. 30-30 ACE. 15-30 Altro gratuito, di rovescio. 15-15 Errore gratuito di dritto dopo il servizio. 15-0 La palla corta di Darderi dopo il servizio è vincente. 0-1 Era 40-0, ma solo ai vantaggi apre bene il match Hanfmann. A-40 Gran schiaffo al volo di Hanfmann. 40-40 Lungo il dritto inside in del tedesco. 40-30 Errore di dritto di Hanfmann. 40-0 Prima vincente.🔗 Leggi su Oasport.it
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