LIVE Darderi-Hanfmann 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | iniziato il match

È iniziato il match tra Darderi e Hanfmann nel torneo ATP di Roma 2026. Attualmente il punteggio vede Hanfmann avanti per 1-0, con Darderi che ha risposto con un colpo incisivo. Sul punteggio di 15-40, Hanfmann ha commesso un altro errore, dando a Darderi l’opportunità di tornare in partita. La partita è in corso e si può seguire la diretta per aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Ancora incisivo in risposta Darderi, sbaglia il tedesco una volta di più. Prime due palle break del match! 15-30 Servizio vincente. 0-30 Errore dopo il servizio, di dritto! 0-15 Erorre di rovescio di Hanfmann. 1-1 A trenta Darderi! 40-30 Slice e dritto di là. 30-30 ACE. 15-30 Altro gratuito, di rovescio. 15-15 Errore gratuito di dritto dopo il servizio. 15-0 La palla corta di Darderi dopo il servizio è vincente. 0-1 Era 40-0, ma solo ai vantaggi apre bene il match Hanfmann. A-40 Gran schiaffo al volo di Hanfmann. 40-40 Lungo il dritto inside in del tedesco. 40-30 Errore di dritto di Hanfmann. 40-0 Prima vincente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Hanfmann 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il match ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il match LIVE Darderi-Hanfmann, ATP Roma 2026 in DIRETTA: match dell’azzurro a rischio rinvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:06 Osaka ha la meglio su Les in tre set e ora giocherà Grant, poi Rybakina e poi Darderi!! 14:16 Pochi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Live Yannick Hanfmann - Luciano Darderi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; Darderi-Hanfmann oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Hanfmann-Darderi: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; Diretta Hanfmann - Darderi (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Darderi-Hanfmann 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Ancora un errore di dritto di Hanfmann, break! 15-40 Ancora incisivo in risposta Darderi, sbaglia il tedesco ... oasport.it Darderi-Hanfmann oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingÈ il momento di entrare in campo per iniziare un'avventura in cui provare ad andare più avanti possibile. Nel secondo turno del singolare maschile degli ... oasport.it Iniziano in contemporanea i due ultimi italiani impegnati oggi Lorenzo Musetti sfida Mpetshi Perricard e Luciano Darderi affronta Yannick Hanfmann. x.com Azzurri in campo oggi a Roma ARNALDI-DeMinaur 11.00 GRANT-Mboko 14.10* BASILETTI-Svitolina 15.40* DARDERI-Hanfmann 16.30* COCCIARETTO-Navarri 19.00* MUSETTI-Mpetshi Perricard 20.30* ( tv8) Partite del torneo mas - facebook.com facebook