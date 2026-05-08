LIVE Cocciaretto-Navarro WTA Roma 2026 in DIRETTA | incontro proibitivo ma l’azzurra può giocarsela

Oggi si gioca il match tra Elisabetta Cocciaretto ed Emma Navarro al secondo turno del torneo WTA di Roma 2026, che si svolge come ultimo Master 1000 prima di Roland Garros. L'incontro si svolge su terra battuta e rappresenta un ostacolo importante per entrambe le giocatrici. La partita è trasmessa in diretta e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso questa cronaca testuale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale del match fra Elisabetta Cocciaretto ed Emma Navarro, valido come secondo turno del torneo WTA di Roma 2026, ultimo Master 1000 prima dello Slam parigino Roland Garros. L’azzurra è approdata al secondo turno del torneo di casa grazie alla bella vittoria sull’austriaca Sinjia Kraus (numero 103 del ranking), complicata più dalle condizioni meteo che dal gioco espresso dalla propria avversaria. Cocciaretto è stata abile a non farsi distrarre dal presentarsi di continui piovaschi chiudendo il match 2-0 (6-2, 6-4) abbastanza rapidamente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro proibitivo, ma l’azzurra può giocarsela Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra domina il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Assist di Kraus con la smorzata!! 15-15 Gratuito di rovescio. LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra salva due palle break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Seeeeervizio vincente! Brava! 30-40 Largo il dritto di Kraus, per fortuna. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Live Emma Navarro - Elisabetta Cocciaretto - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; Cocciaretto-Navarro oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Cocciaretto gioisce sotto la pioggia; WTA Roma 2026, Elisabetta Cocciaretto regola Sinja Kraus e si regala il match con Emma Navarro. LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro proibitivo, ma l’azzurra può giocarselaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale del match fra Elisabetta ... oasport.it Cocciaretto-Navarro oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingAndare a caccia di conferme per continuare la propria avanzata nel torneo più prestigioso del panorama nazionale. Nel secondo turno del singolare ... oasport.it Domani a Roma sarà il momento del ritorno in campo di Novak Djokovic dopo due mesi! Sul centrale prima di lui Swiatek contro McNally e Zverev contro il connazionale Altmaier, in serale Navarro-Cocciaretto e Musetti-Mpetshi Perricard Sulla BNP Pariba x.com Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto supera Kraus e vola al secondo turno: a Roma la sfida con Emma Navarro.Brancaccio lotta, ma Townsend passa in due set. Urgesi si ferma contro Golubic. Ostapenko vince - facebook.com facebook